Konyaaltı Belediyesi Karne Şenliği başladı

Bu yıl ilki düzenlenen Konyaaltı Belediyesi Karne Şenliği ile öğrenciler yaza dolu dolu giriyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, şenliklerin ilk günü öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.

Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen ‘Karne Şenliği’yle öğrenciler yaz tatiline büyük bir coşkuyla giriyor. Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Karne Şenliğinde çocuklar, eğlenerek tatilin keyfini çıkarıyor. İllüzyon gösterisi, şişme çocuk oyun parkları, masal kahramanları, palyaçolar, yüz boyama, akrobat çocuk bandosu, bubble show ve çeşitli yarışmaların yer aldığı Konyaaltı Belediyesi Karne Şenliğinde gönüllerince eğlenen çocuklara pamuk şeker de ikram ediliyor. İsteyen öğrenciler ise 10D sinema izleyebiliyor.

Çocukların gönüllerince eğlendiği şenliklere katılarak, onların bu mutluluğuna ortak olan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Sevgili çocuklarımıza karne hediyesi olarak şenlik düzenliyoruz. Burada yer alan etkinliklerimizin tamamı ücretsizdir. Gözbebeğimiz olan sevgili çocuklarımızın mutluluğuna mutluluk katmak ve onların yaz tatilini keyifli bir şekilde geçirmelerini sağlamak için bu gibi etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz.” dedi.

19 Haziran Çarşamba günü sona erecek olan Konyaaltı Belediyesi Karne Şenliğinin, 09.00-18.00 saatleri arası açık olacağı bildirildi.