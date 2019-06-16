0553 313 94 23

Konyaaltı Belediyesi Karne Şenliği başladı

Bu yıl ilki düzenlenen Konyaaltı Belediyesi Karne Şenliği ile öğrenciler yaza dolu dolu giriyor.

16 Haziran 2019 Pazar 11:43
Konyaaltı Belediyesi Karne Şenliği başladı

Bu yıl ilki düzenlenen Konyaaltı Belediyesi Karne Şenliği ile öğrenciler yaza dolu dolu giriyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, şenliklerin ilk günü öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.


Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen ‘Karne Şenliği’yle öğrenciler yaz tatiline büyük bir coşkuyla giriyor. Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Karne Şenliğinde çocuklar, eğlenerek tatilin keyfini çıkarıyor. İllüzyon gösterisi, şişme çocuk oyun parkları, masal kahramanları, palyaçolar, yüz boyama, akrobat çocuk bandosu, bubble show ve çeşitli yarışmaların yer aldığı Konyaaltı Belediyesi Karne Şenliğinde gönüllerince eğlenen çocuklara pamuk şeker de ikram ediliyor. İsteyen öğrenciler ise 10D sinema izleyebiliyor.


Çocukların gönüllerince eğlendiği şenliklere katılarak, onların bu mutluluğuna ortak olan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Sevgili çocuklarımıza karne hediyesi olarak şenlik düzenliyoruz. Burada yer alan etkinliklerimizin tamamı ücretsizdir. Gözbebeğimiz olan sevgili çocuklarımızın mutluluğuna mutluluk katmak ve onların yaz tatilini keyifli bir şekilde geçirmelerini sağlamak için bu gibi etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 11:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Dönmez'den G20'de "yenilenebilir" vurgusu
    1. Bakan Dönmez'den G20'de..
    2. Çocuklar süs havuzlarında serinlemeye..
    3. Seralara 1.7 milyar TL kaynak! Gıda..
    4. İsrail'de LGBT yürüyüşü
    5. Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası..
    6. Hastanede en ’baba’ sürpriz
    7. Efeler Belediye Başkanı Atay,..
    8. Kimliğini kaybeden adayların yardımına..
    9. Vali Masatlı, heyelan bölgesinde..
    10. Siyam ikizlerinin hedefi İlahiyat..
    11. 2 uçak havada çarpıştı! Ölüler var
    12. Kepez’in YKS kurs kayıtları başladı
    13. Kimliğini unuttu son dakika sınava..
    14. Artan gıda israfı can sıkıyor!..
    15. Yemen'in Taiz kentinde 4 yılda 2 bin..
    16. "Piyasadan aldıklarımız kekik de..
    17. Migren şikayetlerini azaltan 8 öneri
    18. Altın madalya için bin 700 rakımda..
    19. Rus turist sayısı 7 milyonu geçecek
    20. Aydınlatma direğine çarpan lüks araç..
    21. Diyarbakır’da 850 bin 850 kök kenevir..
    22. Babalar Günü’nden ekonomiye 250 milyon..
    23. Serdar Arseven Murat Alana'a..
    24. Çınarcık’ta Hayat Boyu Öğrenme..
    25. Yapı Kredi Portföy ve FODER'den..
    26. Genç mimarın otomobili bariyerlere..
    27. Yüksekova’da çekirge istilası
    28. Orka Holding, Babalar için sosyal..
    29. Fenerbahçe’de Tüzük Tadil Genel..
    30. (Özel) Fındıkta külleme hastalığı,..
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı