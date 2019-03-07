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Konyaaltı Belediyesi ITB Berlin Fuarı’nda

Konyaaltı Belediyesi, Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenen ITB Berlin 2018 Turizm fuarında Antalya’yı tanıtıyor.

07 Mart 2019 Perşembe 11:49
Konyaaltı Belediyesi ITB Berlin Fuarı’nda

Konyaaltı Belediyesi, Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenen ITB Berlin 2018 Turizm fuarında Antalya’yı tanıtıyor.


Konyaaltı Belediyesi, Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği’ bünyesinde Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenen ITB Berlin 2018 Turizm ve Ticaret Fuarı’nda açtığı stantta yüzlerce kişiyi ağırlıyor. Standı ziyaret eden misafirlere Konyaaltı, Döşemealtı ve Antalya tanıtılıyor. Konyaaltı Belediyesi standı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Gürbüz, ITB Berlin Fuarı’nda Konyaaltı Belediyesi standında Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ve birçok turizmciyi ağırladı.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek,ITB Berlin Fuarı’nın Antalya için çok önemli olduğunu belirterek, “Yoğun programlarım nedeniyle bu yıl ITB Berlin’e katılamadım. Ancak, arkadaşlarımız gerekli çalışmayı yapıyor. Özellikle kış turizmini geliştirmek adına tanıtım faaliyetleri sürdürüyoruz. Saklıkent ve Tahtalı Dağı’nda yapacağımız çalışmalarla kış turizmini geliştireceğiz. Dağcılık, yürüyüş, bisiklet ve doğa gibi alternatif turizm faaliyetlerini arttıracağız” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:49
  1. doğa

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