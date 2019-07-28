Konyaaltı Belediye Başkanı Esen: "300 parselin tespiti bu hafta tamamlandı"

Bu yıl 22’ncisi düzenlenen Konyaaltı Belediyesi Feslikan Yaz Şenlikleri, Ümran Özdemir ve Anadolu Rock müziğin sevilen ismi Kıraç konseriyle başladı. Alanı dolduran binlerce vatandaşa seslenen Başkan Semih Esen, Feslikan Yaylasının tapu sorununu çözümlediklerini ve 300 parselin tespitinin tamamlandığını müjdeledi.

Feslikan Yaylası’nda bu yıl 22’cisi gerçekleştirilen Konyaaltı Belediyesi Feslikan Yaz Şenlikleri yöresel ses sanatçısı Ümran Özdemir ve Anadolu rock müziğin sevilen ismi Kıraç konseriyle başladı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Ahmet Kumbul ve binlerce Antalyalı katıldı. Konser alanına Muhittin Böcek ile birlikte giren Başkan Semih Esen, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. İlk olarak sahne alan yöresel ses sanatçısı Ümran Özdemir bir birinden değerli türküleri Antalyalılar için seslendirdi. Hareketli şarkılarıyla Antalyalıları coşturan Ümran Özdemir, seyircilerin arasına girerek onlarla birlikte oynayıp, onlarla birlikte söyledi. Sanatçıya protokol üyeleri de eşlik etti.

"300 parselin tespiti bu hafta tamamlandı"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, etkinliklerin açılış konuşmasında Ümran Özdemir ve Kıraç gibi bir birinden değerli iki sanatçıyı Feslikan’da hayranlarıyla buluşturduklarını söyledi. Başkan Esen, “Antalya’nın dört bir yanından buraya geldiniz. Yörük demek yayla demek, yayla demek dağ demek, dağ demek Beydağı demek, Beydağı demek Feslikan demek. Fesli Efe’nin yaylasına hoşgeldiniz. Feslikan’la ilgili sabırsızlıkla beklenen bir haber var. Ben bu haberin kısmi müjdesini şimdi vermek istiyorum. Feslikan’da tapu ile ilgili bir belirsizlik vardı. Büyükşehir belediye başkanımız, o dönem ki Konyaaltı Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, ciddi anlamda sonuca yaklaştı. Çok küçük bir iş kalmıştı. O işi de çok şükür şimdi tamamlamak bize düştü. Yaklaşık bin 100 parselin 800 kadarının tespiti Muhittin Başkan zamanında yapılmıştı. Kalan 300 parselin tespiti de bu hafta itibari ile tamamlandı. Ağustos ayının ilk haftası itibarıyla bu yerlerle ilgili yazı Ankara’ya gidiyor. Ne zaman sonuçlanıp yazı bize gelirse inşallah kesin müjdeyi de o zaman vereceğiz. Hepimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun" ifadelerinde bulundu.

"Geçmiş dönemle hesabımız yok"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise konuşmasında, bu yıl 22’ncisi düzenlenen Feslikan Yaylası Yaz Şenliklerini kaldığı yerden devam ettiren Esen’e teşekkür etti. Başkan Muhittin Böcek, "25 yıl sonra da doğup büyüdüğümüz bu topraklarda Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hiç şüphesiz dünyanın en güzel yeri’ dediği Antalya’mızda beni Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçtiniz. Bu beş yıl süre içerisinde canla başla koşmaya devam edeceğiz. Geçmiş dönemle hiçbir zaman hesabımız yok. Biz kimsesizlerin kimsesi, bütün vatandaşların dertlerine derman olmak için geldik. Beş yıl süre içerisinde güzel Antalya’mızda çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sahne alan Anadolu rock müziğin sevilen ismi Kıraç, muhteşem bir performans sergiledi. Sevilen şarkılarını Antalyalılar için seslendiren Kıraç, Feslikan Yaylasının o serin havasını da ısıttı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Muhittin Böcek ile birlikte sanatçı Kıraç’a çiçek ve plaket takdim ederek teşekkür etti. Feslikan Yaz Şenlikleri’nin ilk günü İzmir Marşı eşliğinde atılan havai fişek gösterisi ile son buldu.