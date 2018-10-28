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Cüneyit Orhan Toprak kimdir? Konya valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak Konya Valiliğine atandı. Peki Cüneyit Orhan Toprak kimdir? Cüneyit Orhan Toprak nereli ve kaç yaşında? Cüneyit Orhan Toprak hangi görevlerde bulundu? İşte Cüneyit Orhan Toprak biyografisi.

28 Ekim 2018 Pazar 14:09
Cüneyit Orhan Toprak kimdir? Konya valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak Konya Valiliğine atandı. Peki Cüneyit Orhan Toprak kimdir? Cüneyit Orhan Toprak nereli ve kaç yaşında? Cüneyit Orhan Toprak hangi görevlerde bulundu? İşte Cüneyit Orhan Toprak biyografisi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. Diğer 18 ilden 17'sine başka illerden valiler atandı, birine ise merkez valiliği görevinden atama yapıldı. Valisi değişen 39 ilden 13'ü büyükşehir statüsündekilerden oluşuyor. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak Konya Valiliğine, Gümüşhane Valisi Okay Memiş Erzurum Valiliğine, Sivas Valisi Davut Gül Gaziantep Valiliğine atandı. İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliğine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul Valiliğine getirildi.

Cüneyit Orhan Toprak kimdir?

Aslen Erzincan Refahiye nüfusuna kayıtlı olan Vali Cüneyit Orhan Toprak, 1966 yılında Kayseri’de doğdu.  1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.  1988-1991 yılları arasında Kayseri Kaymakam Adayı olarak görev yaptı. 1989-1990 yılları arasında İngiltere’de 1 yıl süreli dil ve mesleki konularda eğitim aldı. Kozaklı (Nevşehir) Kaymakam Vekilliği,  Eskil (Aksaray) Kaymakamlığı, Yenifakılı (Yozgat) Kaymakamlığı, Hamur( Ağrı) Kaymakamlığı, Gülşehir (Nevşehir) Kaymakamlığı, Siverek (Şanlıurfa) Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği görevlerinde bulundu. 2009-2010 yılları arasında ABD’de 6 ay süreli dil ve mesleki konularda çalışmalar yaptı.  01.06.2016 tarihinde 2016/8864 sayılı Valiler Kararnamesi ile Hakkari Valiliğine atanan ve 07.06.2016 tarihi itibariyle görevine başlayan Vali Cüneyit OrhanToprak, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 14:09
  1. Aksaray
  2. Yozgat
  3. Şanlıurfa
  4. Sivas
  5. Nevşehir
  6. Konya
  7. Kayseri
  8. İstanbul
  9. Hakkari
  10. Gümüşhane
  11. Gaziantep
  12. Erzurum
  13. Erzincan
  14. Ankara
  15. Ağrı
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