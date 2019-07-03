Konya Valiliğinden havai fişek ve patlayıcı madde uyarısı

Konya’da, havai fişek, oyun ve eğlence aracı olarak kullanılan piroteknik patlayıcı madde mamullerinin izinsiz satışı ve kullanılması yasaklandı.

Konya Valiliğinden yapılan duyuruda, Konya ili sınırları içerisinde havai fişek, oyun ve eğlence aracı olarak kullanılan piroteknik patlayıcı madde mamullerinin izinsiz satışı ve kullanılmasının yasaklandığı bildirildi. Valilikten yapılan duyuruda, “Ülkemizde resmi ve milli bayramlar ile çeşitli açılışlarda, özel günlerde ve kutlamalarda havai fişek, maytap, torpil diye tabir edilen piroteknik maddelerin kullanımında önemli miktarda artış olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, bu maddelerin satış ve kullanımına ilişkin usul ve esaslar mevzuatta açıkça belirlenmiş olup, izinsiz ve usulüne aykırı kullanım, güvenlik önlemlerinin alınmaması gibi nedenlerle piroteknik maddelerden kaynaklanan yaralanma ve ölüm olaylarında artış olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca bu maddelerin izinsiz, zamansız veya uygunsuz yerlerde kullanımından ötürü halkımızda korku, heyecan ve panik yaşanmakta, halkın can ve mal güvenliği tehlikeye girmektedir. Ayrıca havai fişekler ve diğer piroteknik maddeler, terör örgütlerine müzahir kitleler tarafından toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde kolluk kuvvetlerine karşı kullanılmaktadır. Bu nedenle; ilimiz sınırları içerisinde genel güvenlik asayiş ve kamu düzenini korumak amacıyla; havai fişekler ve diğer piroteknik maddeleri satan, bulunduran ve kullanan kişiler hakkında TCK’nın 170. ve 174. maddelerine göre adli tahkikat yapılacaktır. Bununla birlikte, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince izin alınmadan ve belirlenmiş alanlar dışında havai fişek kullananlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacaktır” denildi.