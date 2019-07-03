0553 313 94 23

Konya Valiliğinden havai fişek ve patlayıcı madde uyarısı

Konya’da, havai fişek, oyun ve eğlence aracı olarak kullanılan piroteknik patlayıcı madde mamullerinin izinsiz satışı ve kullanılması yasaklandı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:10
Konya Valiliğinden havai fişek ve patlayıcı madde uyarısı

Konya’da, havai fişek, oyun ve eğlence aracı olarak kullanılan piroteknik patlayıcı madde mamullerinin izinsiz satışı ve kullanılması yasaklandı.


Konya Valiliğinden yapılan duyuruda, Konya ili sınırları içerisinde havai fişek, oyun ve eğlence aracı olarak kullanılan piroteknik patlayıcı madde mamullerinin izinsiz satışı ve kullanılmasının yasaklandığı bildirildi. Valilikten yapılan duyuruda, “Ülkemizde resmi ve milli bayramlar ile çeşitli açılışlarda, özel günlerde ve kutlamalarda havai fişek, maytap, torpil diye tabir edilen piroteknik maddelerin kullanımında önemli miktarda artış olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, bu maddelerin satış ve kullanımına ilişkin usul ve esaslar mevzuatta açıkça belirlenmiş olup, izinsiz ve usulüne aykırı kullanım, güvenlik önlemlerinin alınmaması gibi nedenlerle piroteknik maddelerden kaynaklanan yaralanma ve ölüm olaylarında artış olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca bu maddelerin izinsiz, zamansız veya uygunsuz yerlerde kullanımından ötürü halkımızda korku, heyecan ve panik yaşanmakta, halkın can ve mal güvenliği tehlikeye girmektedir. Ayrıca havai fişekler ve diğer piroteknik maddeler, terör örgütlerine müzahir kitleler tarafından toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde kolluk kuvvetlerine karşı kullanılmaktadır. Bu nedenle; ilimiz sınırları içerisinde genel güvenlik asayiş ve kamu düzenini korumak amacıyla; havai fişekler ve diğer piroteknik maddeleri satan, bulunduran ve kullanan kişiler hakkında TCK’nın 170. ve 174. maddelerine göre adli tahkikat yapılacaktır. Bununla birlikte, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince izin alınmadan ve belirlenmiş alanlar dışında havai fişek kullananlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacaktır” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmit’te ihtiyaç sahiplerine düğün salonları ücretsiz olacak
    1. İzmit’te ihtiyaç sahiplerine düğün..
    2. İmamoğlu'ndan siyasi partilere ziyaret
    3. Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Kulübü..
    4. Çöpte bulunan ceset parçalarıyla..
    5. Kanada ile Türkiye arasındaki ticaret..
    6. Schalke'de Ozan Kabak şoku! Yeni..
    7. Madımak olaylarında ölenlere İzmir’de..
    8. Engelli bireyler, üreterek kazanacak
    9. Burhaniye’de ağaçta mahsur kalan..
    10. TÜBİTAK’tan ADÜ Öğretim Üyesinin proje..
    11. Eyüpsultanlılara ücretsiz psikolojik..
    12. Havacılıkta üniversite özel sektör iş..
    13. Düzce’de çıkan tartışmada 1 ağır 2..
    14. TİKA'dan Namibya'ya gıda yardımı
    15. Ekrem İmamoğlu baş döndürüyor!..
    16. THY’den yolcularına özel seyahat kiti
    17. Ruhani'den "7 Temmuz'dan itibaren bir..
    18. TTK ve MTA TİS’te 60 günlük grev..
    19. Hat 200 araçları 1 milyon kilometre..
    20. Çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte..
    21. Antalyaspor'da 3 futbolcunun bileti..
    22. "En iyi savunma oyuncuları 4 numarayı..
    23. Tıbbi bitki toplama eğitimleri başladı
    24. Şule İdil Dere davasında dosya 6. kez..
    25. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    26. Çanakkale'de orman yangını
    27. Trabzonspor'dan "3 Temmuz" paylaşımı
    28. Mustafa Çoban güven tazeledi
    29. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri..
    30. Döviz kurları
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz