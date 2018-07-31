Konya Selçuk Üniversitesi Necmettin Erbakan Üniversitesi Mevlana Üniversitesi taban puanları 2018 Konya üniversiteleri taban puanları
Üniversite öğrencisi adayları üniversite tercihlerini 7-14 Ağustos tarihleri arasında yapacak. Peki Konya üniversiteleri taban puanları ve başarı sıralaması 2018 nasıl oldu? İşte YKS TYT puanlarına göre, Konya Selçuk Üniversitesi, Necmettin ErbakanÜniversitesi ve Mevlana Üniversitesi taban puanları 2018...31 Temmuz 2018 Salı 15:53
Üniversite öğrencisi adayları üniversite tercihlerini 7-14 Ağustos tarihleri arasında yapacak. Peki Konya üniversiteleri taban puanları ve başarı sıralaması 2018 nasıl oldu? İşte Konya Selçuk, Necmettin Erbakan ve Mevlana Üniversitesi taban puanları 2018...
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Mevlana Üniversitesi taban puanları