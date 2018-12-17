Konya Toplu Açılış Töreni

KONYA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Emlak Bankası kısa zaman içerisinde yeniden halkımızın hizmetinde olacak. Şehit ve gazi ailelerine öncelikli olarak konut veriyor ve faizsiz konut kredisi kullandırıyoruz. Tarım alanlarını kullanan çiftçilerimize kiralama işlemlerini tamamlamak üzereyiz." dedi.

Bakan Kurum, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Konya Mevlana Meydanı'nda gerçekleştirilen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, problemleri yerinde tespit etmek için il ziyaretleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Yerel yönetimlerle ve halkla görüşerek şehirleri daha yaşanabilir hale getirmek için çalışma yürüttüklerini ifade eden Kurum, "Yapılması gerekenlerle ilgili çalışmalarımızı başlattık. 100 Günlük Eylem Planı kapsamında Bakanlık olarak 39 projeyi hamdolsun yüzde 98 başarıyla tamamladık. İkinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında 28 şehirde 52 millet bahçesi dahil çalışmalarımıza başladık. Alt yapı çalışmalarına ülke genelinde devam ediyoruz." diye konuştu.

- "Ankara ve İstanbul sanayi alanlarında imar planlarını hazırlıyoruz"

Ulusal Akıllı Kent Stratejisini hazırladıklarını anlatan Murat Kurum, şunları kaydetti:

"Emlak Bankası kısa zaman içerisinde yeniden halkımızın hizmetinde olacak. Şehit ve gazi ailelerine öncelikli olarak konut veriyor ve faizsiz konut kredisi kullandırıyoruz. Tarım alanlarını kullanan çiftçilerimize kiralama işlemlerini tamamlamak üzereyiz. Yaklaşık 180 bin çiftçimizin kiralama işlemlerini yürütüyoruz. Şu anda 10 bini aşkın kurumda kurlumu tamamlanan 'Sıfır Atık Projesini' tüm kurumlara yaygınlaştırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Ankara ve İstanbul sanayi alanlarında imar planlarını hazırlıyoruz. Şehirlerimizin geleceğini doğrudan ilgilendiren 39 planı uygulamak için ara vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz."

- "19 bin 782 yataklı 168 hastanemizi 2019-2021 yılında tamamlamayı hedefliyoruz"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise açılış töreni kapsamında 4 sağlık tesisinin de hizmete girdiğini aktardı.

Vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti sunmak için çalıştıklarını dile getiren Koca, şunları söyledi:

"Nitelikli yatak sayısının artırılması acil servislerdeki yoğunluğun azaltılmasına, hastane çalışan memnuniyeti artırılmasından sağlıkta kullanılan malzeme ve cihazların yerlileştirilmesine kadar birçok alanda ülkemizin daha iyi noktaya gelmesini hedefliyoruz. Hastanelerimizde koğuş tipi odalardan müstakil tuvaleti ve banyosu olan, mahremiyete özen gösteren nitelikli odalara geçiyoruz. Vatandaşlarımıza yerinde nitelikli sağlık hizmetinin verilmesi amacıyla mevcut olanların yenilenmesi ve yeni sağlık tesislerinin eklenmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir. Hastanelerimizin yaş ortalaması 49 yılı bulmuşken yeni yapılan yatırımlarla bu ortalama 13 yıla çekilebilmiştir. Nüfusa göre yatak sayısında gelişmiş ülkelerin düzeyine ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz. 2019-2021 yılları arasında 19 bin 782 yataklı 168 hastanemizi tamamlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl 67 hastaneyi daha hizmete alarak 6 bin 480 nitelikli yatak kapasitesi daha kazandırmayı hedefledik. Geleceğin hastanelerini vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya başladık."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konyalıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı her zaman bağrına bastığını söyledi.

Konya'nın birçok hizmete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle kavuştuğuna dikkati çeken Altay, "Tüm bu yatırımlar Cumhurbaşkanımızın talimatı ve isteğiyle hayata geçirildi. Bütün bu yatırımlar için kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyorum." dedi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensip, talimat ve desteğiyle yapılan yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki tesislerin hizmete açılacağını bildirdi.

Toprak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.











