Başak Traktör, tarım sektörünün Türkiye’de en önemli buluşma noktalarından olan Konya Tarım Fuarında ürünlerini çiftçiler ve sektör temsilcileri ile buluşturdu.19 Mart’ta açılan Konya Tarım Fuarı, 23 Mart’ta kapanacak.

Ürün gamında yer alan traktörleri çiftçilerin beğenisine sunan Başak Traktör’ün kendi motoru ve şanzımanına sahip olan 2075 serisi traktörler çiftçilerin büyük ilgisini topladı.

Başak Traktör Satış ve Pazarlama Direktörü Gökhan Bayramoğlu, “Konya Fuarında çiftçilerin standımıza gösterdiği ilgiden çok memnunuz, özellikle motoru ve şanzımanı kendimize ait olan 2075 serimiz çiftçilerin büyük ilgisiyle karşılaşıyor” dedi.

Bayramoğlu, Konya’da çiftçilerin beğenilerini ifade ettikleri 100 ve 110 beygir gücündeki 2100 ve 2110 model başta olmak üzere Başak Traktörün her modelinin çiftçi dostu ve milli güç oluğunu söyledi.

Başak Traktör’ün 2075S Plus modelinin özelliklerine değinen Bayramoğlu, “72 HP Euro 3 motor, turbo intercooler, 16 ileri, 8 geri vites, 3 bin kilogram kaldırma kapasitesi ve bağımsız 540-540E kuyruk miline sahip olan Başak 2075S Plus model traktörümüz, gururumuzdur” diye konuştu.

Başak traktör kilometre taşları

1914, Adapazarı’nda Demir Araba-Tahta Araba Fabrikası kuruldu. 1944, Türkiye Zirai Donatım Kurumu’na (TZDK) bağlanarak Sakarya Alat-ı Ziraiye (SAZ) adıyla, Türk çiftçisinin tüm tarım alet ve makinaları ile diğer ihtiyaçlarını karşılayacak üretim gerçekleştirildi. 1945, ilk pulluk, tırmık, motopomp, tınaz makinaları, at arabaları ve tüm ekipmanların yedek parçaları üretildi. 1945, teknik eleman yetersizliği sebebiyle, fabrikada çırak kursu açıldı. Bu kursta, teknik bilgi dışında; jimnastik, teknik resim, matematik, teknoloji, elektrik, sanat ve uygulamalı meslek dersleri verildi. 1946, linyit köy ocağı, meyve presi, merdane, yayık, arı kovanı, petek kalıbı, su kazanı imal edildi. 1951, seyyar bakım ve tamir arabasının sayısı 19’a çıkarıldı. Böylece 236 bin 152 kilometre yol kat edilip 3 bin 893 köye gidilerek toplam 5 bin 604 traktör ve 396 biçerdöverin bakımı ve tamiri yapıldı. 1962 yılına kadar Türkiye’ye komple traktör ithal edilerek tarımdaki güç açığı kapatıldı. 1962, traktör, pulluk ve diskaroların üretimine başlandı. Tesis büyütülene kadar Ford marka traktörler ithal edilerek servis hizmeti verildi. 1968, yüzde 65 oranında yerli traktör üretimine ulaşıldı. 1976, 73 HP-53 HP- 43 HP VE 33 HP traktör üretimi için Avusturya Steyr firması ile lisans ve yerli üretim anlaşması yapıldı. 1978, projesi ve mühendisliği tamamen Türk mühendis ve teknik ekiplerince yapılan ilk yerli şanzıman ve motorlu Başak 12 ve Başak 17 isimli traktörler çiftçinin hizmetine sunuldu. Böylelikle şanzımanıyla, motoruyla, her şeyiyle ilk yerli traktör üretimi gerçekleştirilerek Türk tarım tarihinde saygın yerini aldı. 1994, 45 HP gücünde STEYR 845 traktörleri 2x4 ve 4x4 olarak Avusturya için üretilmeye başlandı ve bu proje kapsamında bine yakın traktör ve parçası Avusturya’ya ihraç edildi.2003, TC Özelleştirme İdaresi tarafından özelleştirilerek “Başak Traktör İş ve Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.” adını aldı. 2012, satın alınarak SANKO Holding bünyesine katıldı ve tüm üretim hatları en son teknolojilere göre yeniledi. Bu yenilenme ile Başak, yerli tarım makinası üretiminden, dünya standartlarında tarım makinası üretimi yapılan yapıya kavuştu. 2014, yeni geliştirilen modellerle 2060-2080 bahçe traktörü üretimine başlandı. 2015, 2080 ve 2090 modellerinin üretimine başlandı. 2017, 2100 ve 2110 modellerinin üretimi ile birlikte ilk defa 100 HP ve üzeri traktörlerin üretimi gerçekleştirildi. 2017, tarım ekipmanları konusunda ürün gamı genişletilerek “Başak Agrı” markası kuruldu.