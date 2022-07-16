Konya Tabip Odası Başkanı Prof. Öztürk: FETÖ, tarihimizdeki en büyük ihaneti gösterdi
Türkiye’nin başta askeriye ve emniyet olmak üzere birçok kurumuna sızan ve gerçek amaçlarını 15 Temmuz’da açığa çıkaran FETÖ’nün, darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. 251 insanın şehit olduğu o kanlı gece hafızalardaki yerini koruyor. Akit’e o karanlık geceyi yorumlayan Konya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Bahadır Öztürk, “Tam 6 yıl önce 15 Temmuz 2016 günü devletin içine sızmış FETÖ’cü hain teröristler tarihimiz boyunca karşı karşıya kaldığımız en büyük ihaneti gösterdiler. Şanlı ordumuz içine yuvalanan bu teröristler devlet yönetimini ele geçirmek maksadı ile darbe girişimi gerçekleştirdi. Ama hesaba katmayı unuttukları Aziz Milletimizdi” dedi.
Resul Ekrem Şahan Ankara
“Devletin yanında yekvücut olduk!”
Öztürk, “Bu aziz millet, devletinin bekası söz konusu olduğunda her zaman bir ve beraber olmayı bilmiş, Malazgirt’te, Çanakkale’de olduğu gibi tüm zorlukların üstesinden iman gücüyle birlikte gelmeyi başarmıştır. 15 Temmuz alçaklığına karşı duran, kendisini tankların önüne siper eden, havadaki uçağa kafa tutan ruh aynı ruhtur. Bu ruh o gece hainlere karşı tekrar dirilmiş, devletinin yanında yekvücut olmuş ve şehadeti göze alıp, tüm dünyaya meydan okumuştur” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Bahadır Öztürk şöyle devam etti: “Şanlı tarihi kahramanlık destanlarıyla dolu olan Aziz Türk Milleti, ülkemizin güvenliğine, birlik ve beraberliğine, milli iradesine yöneltilen her türlü girişime dün olduğu gibi, bugün ve yarın da asla izin vermeyecektir. Devletini, milletini seven bizler, darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen aziz milletimiz ile aynı duyguları paylaşmayan veya paylaşamayanları, tüm terör örgütlerini, teröre yardım ve yataklık yapanları da tekrar lanetlediğimizi bir kez daha dile getiriyoruz.”