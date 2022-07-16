Konya Tabip Odası Başkanı Prof. Öztürk: FETÖ, tarihimizdeki en büyük ihaneti gösterdi

Resul Ekrem Şahan Ankara

“Devletin yanında yekvücut olduk!”

Öztürk, “Bu aziz millet, devletinin bekası söz konusu olduğunda her zaman bir ve beraber olmayı bilmiş, Malazgirt’te, Çanakkale’de olduğu gibi tüm zorlukların üstesinden iman gücüyle birlikte gelmeyi başarmıştır. 15 Temmuz alçaklığına karşı duran, kendisini tankların önüne siper eden, havadaki uçağa kafa tutan ruh aynı ruhtur. Bu ruh o gece hainlere karşı tekrar dirilmiş, devletinin yanında yekvücut olmuş ve şehadeti göze alıp, tüm dünyaya meydan okumuştur” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Bahadır Öztürk şöyle devam etti: “Şanlı tarihi kahramanlık destanlarıyla dolu olan Aziz Türk Milleti, ülkemizin güvenliğine, birlik ve beraberliğine, milli iradesine yöneltilen her türlü girişime dün olduğu gibi, bugün ve yarın da asla izin vermeyecektir. Devletini, milletini seven bizler, darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen aziz milletimiz ile aynı duyguları paylaşmayan veya paylaşamayanları, tüm terör örgütlerini, teröre yardım ve yataklık yapanları da tekrar lanetlediğimizi bir kez daha dile getiriyoruz.”