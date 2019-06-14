Konya SMMMO’da genel kurul heyecanı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, hafta sonu yapılacak seçimli olağan genel kurul toplantısına tüm üyeleri davet etti.

Konya SMMM Odası Başkanı ve Konya Mali Müşavirler Meslekte Birlik Derneği’nin Başkan Adayı Seyit Faruk Özselek yaptığı açıklamada, 15-16 Haziran 2019 tarihleri arasında seçimli olağan genel kurul toplantısını yapacaklarını söyledi. Toplantının oda hizmet binasında 15 Haziran Cumartesi günü saat 10:00’da gerçekleşeceğini, 16 Haziran Pazar günü ise yönetim, denetleme, disiplin kurulu üyelerinin ve üst birlik delegelerinin seçimi yapılarak sona ereceğini kaydeden Özselek, “Başarılı geçen üç yılın ardından 23. Konya Mali Müşavirler Odası Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısına tüm üyelerimizi davet ediyoruz. Gelecek üç yıl için odamıza hizmet edecek en iyi kadroyu üyelerimizin oyları belirleyecektir. Birlik ve beraberlik içerisinde yapılacak olan genel kurul ve seçimler, meslektaşlarımızla birlikte odamızı daha iyi bir noktaya taşıyacaktır. Katılımın yüksek olması demokrasi ve temsil açısından çok önemlidir. Seçime katılan tüm adaylara başarılar diliyorum” dedi.