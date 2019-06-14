0553 313 94 23

Konya SMMMO’da genel kurul heyecanı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, hafta sonu yapılacak seçimli olağan genel kurul toplantısına tüm üyeleri davet etti.

14 Haziran 2019 Cuma 17:29
Konya SMMMO’da genel kurul heyecanı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, hafta sonu yapılacak seçimli olağan genel kurul toplantısına tüm üyeleri davet etti.


Konya SMMM Odası Başkanı ve Konya Mali Müşavirler Meslekte Birlik Derneği’nin Başkan Adayı Seyit Faruk Özselek yaptığı açıklamada, 15-16 Haziran 2019 tarihleri arasında seçimli olağan genel kurul toplantısını yapacaklarını söyledi. Toplantının oda hizmet binasında 15 Haziran Cumartesi günü saat 10:00’da gerçekleşeceğini, 16 Haziran Pazar günü ise yönetim, denetleme, disiplin kurulu üyelerinin ve üst birlik delegelerinin seçimi yapılarak sona ereceğini kaydeden Özselek, “Başarılı geçen üç yılın ardından 23. Konya Mali Müşavirler Odası Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısına tüm üyelerimizi davet ediyoruz. Gelecek üç yıl için odamıza hizmet edecek en iyi kadroyu üyelerimizin oyları belirleyecektir. Birlik ve beraberlik içerisinde yapılacak olan genel kurul ve seçimler, meslektaşlarımızla birlikte odamızı daha iyi bir noktaya taşıyacaktır. Katılımın yüksek olması demokrasi ve temsil açısından çok önemlidir. Seçime katılan tüm adaylara başarılar diliyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 17:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belçika'da 2 firmanın Suudi Arabistan'a silah ihracatı lisansı iptal edildi
    1. Belçika'da 2 firmanın Suudi..
    2. Birgün ve CHP'li Mahmut Tanal'ın AK..
    3. En sağlıklı yaz meyveleri hangileri?
    4. İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO’ya..
    5. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler..
    6. Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş..
    7. Başkan Tekin’in Jandarma’nın 180...
    8. Beşiktaş'a şok! İki kulüp istemedi
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a..
    10. Meteoroloji'den Ankara için sağanak..
    11. Osmaneli’de öğrencilerin karne heyecanı
    12. Nurdağı’nda hububat hasadı başladı
    13. Sağlık Bakanlığından kan nakli için..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan'a..
    15. Serbest piyasada altın fiyatları
    16. Çin’de köprü çöktü, araçlar nehre düştü
    17. "Farklılıkların bir arada yaşaması..
    18. Yıldırım - İmamoğlu yayınını o şirket..
    19. Toyota ve Thrustmaster'dan iş birliği
    20. Jandarma teşkilatının kuruluş yıl..
    21. İrfan Can Kahveci kimdir, nereli ve..
    22. Ordu’daki kazada Başkan Tavlı’nın..
    23. Kızılören’de şampiyonlar yetişiyor
    24. Brezilya’da 100’den fazla şehirde..
    25. New York borsası düşüşle açıldı
    26. Pankartlı "ev" tepkisi
    27. Konya SMMMO’da genel kurul heyecanı
    28. 86 ülkede öğrencilerin ‘Türkiye..
    29. AYD’den Alan’a çirkin saldırıya tepki
    30. Jandarma Teşkilatı’nın 180’inci..
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!
    Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!