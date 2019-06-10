Konya SMMMO üyeleri bayramlaştı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında (SMMMO) Ramazan Bayramı tatilinin ardından ilk mesai gününde bayramlaşma programı düzenlendi.

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyeleri oda binasında bir araya gelerek bayramlaştı. Yoğun katılımın olduğu programda konuşan Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, "Türkiye Fransa maçında galibiyet alan ve bize gurur yaşatan Milli takımımıza çok teşekkür ediyorum. Dini ve milli bayramlarımız, birlik ve beraberliğimizi daha içten hissettiğimiz, mutlulukları paylaştığımız en güzel günlerimizdir. Aile fertlerinin dost, eş ve akraba bir araya gelmesini sağlayarak, özlemini gideren, dargınlıkları unutturan, dostluğun, hoşgörünün duygularını düşündüren, mutluluğun milletçe yaşandığı Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Bayramlaşma programına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara da katıldı. Tüm oda üyelerinin bayramını kutlayan Milletvekili Kara, "Allah nasip ederse yasa teklifimizin sonuna kadar arkasındayız ve takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Meclis çalışmalarımız devam ediyor ama bizim yasa teklifimizi komisyonda genel kurula gelene kadar belli bir süre aşaması var. Biz bu sürede de teklifimizin arkasındayız. Eğer 2020 yılında meclis açılır açılmaz ilk vermiş olacağımız yasa teklifimiz olacak. Meslektaşların tüm sorunlarını mecliste Türkiye genelinde dile getirme sözünü veriyorum" şeklinde konuştu.

Bayramlaşma programına, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.