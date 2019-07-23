Konya SMMMO ilçe temsilciliği seçimleri başladı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO)’nın ilçelerde bulunan temsilciliklerine yönelik ilçe temsilcisi seçimleri Ereğli ilçesinde başladı.

Temsilcilik seçimine Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, Başkan Yardımcısı Celal Emiroğlu, Oda Denetleme Kurulu Başkanı Emin Varol, TESMER Yönetim Kurulu Üyesi Halil Bıçakçı ve Ereğli’de bulunan mali müşavirler katıldı. Yapılan temsilcilik seçiminde Ereğli ilçe temsilcisi olarak Mali Müşavir İbrahim Eray Boztepe seçildi.

Temsilcilik seçiminde konuşan Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, “İlçe temsilciliği seçimlerimize Ereğli ilçemizde başladık. Oda seçimlerinden önce ilçelerimizdeki meslektaşlarımıza verdiğimiz vaatlerden birisi ilçe temsilcisinin seçimle belirlenmesiydi. Daha önce oda yönetim kurulunun atamasıyla belirlenen ilçe temsilcisi artık o ilçede yaşayan meslektaşlarımızın seçimiyle gerçekleştirilecek. Ereğli’yle başlayan ilçe temsilciliği seçimlerimiz diğer ilçelerimizde de hızla devam edecek” diye konuştu.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Sözlerine basın mensuplarının Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlayarak devam eden Başkan Erdal, “Basın mensuplarımız zor şartlarda büyük bir özveriyle kamuoyunu hızlı ve etkili bir biçimde bilgilendirilmesi amacıyla gece gündüz demeden çalışmaktadır. Bu doğrultuda tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlarım” dedi.