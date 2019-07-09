Konya SMMMO Başkanı Erdal; “Yerel basınımızla güzel hizmetlere imza atacağız” Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, yerel basının desteğiyle güzel hizmetlere imza atacaklarını söyledi.

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, yerel basının desteğiyle güzel hizmetlere imza atacaklarını söyledi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Konya Şube Müdürü Özden Konur, Konya SMMMO Başkanlığına seçilen Abdil Erdal’a nezaket ziyaretinde bulundu. Konya SMMMO’nun şehrin en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğunu belirten Konur, yeni yönetimi tebrik ederek başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Abdil Erdal ise, bugüne kadar yerel basınla her zaman uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi. Erdal, “Bu dönemde Odamız, mesleğimiz, meslektaşımız ve şehrimiz için yerel basınımızla birlikte güzel hizmetlere imza atacağız" dedi.

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