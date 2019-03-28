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Konya SMMMO Başkan Adayı Abdil Erdal: "Haksız Rekabet Çalıştayları düzenleyeceğiz"

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Adayı Abdil Erdal, göreve gelmeleri durumunda projelere vakit kaybetmeden başlayacaklarını belirterek, göreve gelmeleri halinde projelerinden biri olan Haksız Rekabet Çalıştayları düzenleyeceklerini söyledi.

28 Mart 2019 Perşembe 12:27
Konya SMMMO Başkan Adayı Abdil Erdal: "Haksız Rekabet Çalıştayları düzenleyeceğiz"

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Adayı Abdil Erdal, göreve gelmeleri durumunda projelere vakit kaybetmeden başlayacaklarını belirterek, göreve gelmeleri halinde projelerinden biri olan Haksız Rekabet Çalıştayları düzenleyeceklerini söyledi.


Meslekte Gelişim Grubunun Konya SMMMO Başkan Adayı olan ve seçim öncesi projeleriyle ön plana çıkan Abdil Erdal, "Meslektaşlarımızın bize göstereceği teveccüh ile göreve gelirsek uzun süredir üzerinde çalışmış olduğumuz projeleri hemen uygulamaya koyacağız. Projelerimizden birisi de meslektaşlarımızın gruplar halinde katılacağı Haksız Rekabet Çalıştayları olacak. Mesleğimizin önemli sorunlarından biri olan Haksız Rekabeti, meslek mensuplarımızla birlikte belirli ana başlıklarda değerlendireceğiz. Bu doğrultuda meslektaşlarımızla gruplar halinde Haksız Rekabet Çalıştayını düzenleyip, meslektaşlarımızla haksız rekabet konusunu derinlemesine ele alıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağız. Ayrıca mesleğimizin önemli sorunlarından biri olan tahsilat problemi içinde aynı şekilde taslak çalışmamızı tüm platformlarda paylaşıp çözümü için tüm hukuki yolları kullanacağız” dedi.



"Projelerimizin tamamı web sitemizde yayınlandı"


Projelerini başlıklar halinde Meslekte Gelişim Grubu web sitesi olan www.meslektegelisim.com adresinde yayınladıklarını belirten Abdil Erdal, "Mesleğimizin gelişimi projelerle sağlanacaktır. Bu doğrultuda başlıklar halinde hazırladığımız seçim beyannamesi ve projelerimizi meslekte gelişim grubumuzun web sitesinde yayınladık. Meslektaşlarımızdan ricam yayınlayacağımız projeleri bizim verdiğimiz söz olarak kabul edip hepsini ayrı ayrı değerlendirmeleridir. Bu bağlamda seçim dönemi sloganımız ise projelerimizi gerçekleştireceğimizin sözü olan ’Meslek ve meslektaş için söz veriyoruz’ olarak belirledik” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:27
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