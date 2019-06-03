0553 313 94 23

Konya SMMM Odası Başkanı Özselek’ten bayram mesajı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, Ramazan ayının son bulması ve Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 18:08
Konya SMMM Odası Başkanı Özselek’ten bayram mesajı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, Ramazan ayının son bulması ve Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Özselek mesajında, manevi olarak huzura ulaştığımız, dualarımızın ve ibadetlerimizin daha da anlam kazandığı Ramazan ayının güzelliğine doyamadan son bulduğunu ve Ramazan Bayramına erişmenin mutluluğu içinde olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti; “Bayramlar toplumsal birliği sağlayan değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği günlerdir. Bütün bu değerleri barındıran dinimizin rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olarak nitelendirilen on bir ayın sultanı Ramazan Ayının bitmesinin ardından Ramazan Bayramını kutlamaktayız. Bizim kültürümüzde, komşusu aç yatarken tok yatmamak, mağdur ve mazluma sahip çıkmak, öksüz ve yetimi sevindirmek vardır. Ramazan ayında ve bayramlarda bu duygularımızı en üst düzeyde sergilediğimiz önemli zaman dilimlerinden bir tanesidir. Dini bayramlarımız sevgi ve barış içinde küslüklerin bitirilmesinin sağlandığı, mutlulukların çoğaldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının en üst seviyeye çıktığı, manevi açıdan özel günlerdir. Ramazan Bayramının ülke olarak birlik ve beraberliğimizin artmasına vesile olmasını diliyorum. Ramazan ayı içinde tutulan oruçların, yapılan yardımların kabul olması dileğiyle, Ramazan Bayramı’nın milletimize ve İslam alemine barış, huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyor, başta meslektaşlarım olmak üzere, hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 18:08
  1. sergi
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Davutoğlu'ndan 'Erdoğan'a ihanet etti' diyenlere Hazreti Ömer cevabı!
    1. Davutoğlu'ndan 'Erdoğan'a ihanet etti'..
    2. Hasan Ali, İngilizler’in radarında
    3. "331 bin mülteci geri döndü"
    4. Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
    5. Avrupa’nın ilk sualtı restoranı..
    6. Godiva, MBK Partners’la satış ve..
    7. Mazbatası iptal edilen muhtar yeniden..
    8. Oylar eşit çıktı! Kazanan kura ile..
    9. Boğulma tehlikesi geçirdi, 3 gün sonra..
    10. Binali Yıldırım: “Yapılacak seçimlere..
    11. İçişleri Bakanı Soylu, AB Komiseri..
    12. Çorum lise taban puanları 2019 Çorum..
    13. Şanlıurfa’da özel etüt merkezlerine..
    14. Vali drone destekli trafik denetimine..
    15. Binali Yıldırım'dan Yüksek Seçim..
    16. Asırlık birlik ve kaynaşma geleneğini..
    17. Bayram tatili trafiği havadan denetlendi
    18. Başbakan adayı duyurdu: 31 Ekim'de..
    19. GÜNCELLEME - İş vaadiyle..
    20. Tunceli lise taban puanları 2019..
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular