Konya SMMM Odası Başkanı Özselek’ten bayram mesajı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, Ramazan ayının son bulması ve Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özselek mesajında, manevi olarak huzura ulaştığımız, dualarımızın ve ibadetlerimizin daha da anlam kazandığı Ramazan ayının güzelliğine doyamadan son bulduğunu ve Ramazan Bayramına erişmenin mutluluğu içinde olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti; “Bayramlar toplumsal birliği sağlayan değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği günlerdir. Bütün bu değerleri barındıran dinimizin rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olarak nitelendirilen on bir ayın sultanı Ramazan Ayının bitmesinin ardından Ramazan Bayramını kutlamaktayız. Bizim kültürümüzde, komşusu aç yatarken tok yatmamak, mağdur ve mazluma sahip çıkmak, öksüz ve yetimi sevindirmek vardır. Ramazan ayında ve bayramlarda bu duygularımızı en üst düzeyde sergilediğimiz önemli zaman dilimlerinden bir tanesidir. Dini bayramlarımız sevgi ve barış içinde küslüklerin bitirilmesinin sağlandığı, mutlulukların çoğaldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının en üst seviyeye çıktığı, manevi açıdan özel günlerdir. Ramazan Bayramının ülke olarak birlik ve beraberliğimizin artmasına vesile olmasını diliyorum. Ramazan ayı içinde tutulan oruçların, yapılan yardımların kabul olması dileğiyle, Ramazan Bayramı’nın milletimize ve İslam alemine barış, huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyor, başta meslektaşlarım olmak üzere, hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”