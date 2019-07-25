Konya Şeker’in Ağaçlandırma Projesi’ne bir destek de mahkumlardan geldi

Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı Recep Konuk’un önderliğinde başlatılan ve Konya Ovası’nın çorak görüntüsünü değiştiren “Türkiye Nüfusu Kadar Ağaç” projesine, yapılan protokol ile kader mahkumlarda katıldı.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’un önderliğinde başlatılan ve 16 yıl içerisinde 20 milyona yakın ağaç dikilerek Konya Ovası’nın çorak görüntüsünü değiştiren “Türkiye Nüfusu Kadar Ağaç” projesine, yapılan protokol ile Adliye Teşkilatı da katıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile yapılan protokol ile daha önce sadece Konya Şeker ağaçlandırma ekipleri tarafından yürütülen saha çalışmalarında ilk kez dışarıdan bir paydaş yer alıyor ve ağaçların dikiminden bakımına kadar her alanda ağaçlandırma faaliyetine destek veriyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Konya Şeker arasında imzalanan işbirliği protokolüyle denetimli serbestliğe ayrılan hükümlüler, ağaçlandırma çalışmaları için proje sahaları ve güzergahlarında Konya Şeker ağaçlandırma ekipleriyle ortak çalışma yürütüyor. Konya Şeker’in yürüttüğü “Türkiye Nüfusu Kadar Ağaç” projesinde Denetimli Serbestliğe ayrılan hükümlülerin yer almasını sağlayan ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Konya Şeker arasında imzalanan protokol çerçevesinde 1 aydır sahada yapılan çalışmaları yerinde görmek için Kaşınhanı Ağaçlandırma Sahasında düzenlenen programa katılan Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, protokol çerçevesinde saha çalışmalarının başladığı günden bugüne yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yaptıkları incelemede bakımı yapılan ağaçlandırma sahasını gezen Başsavcı Solmaz ve Başkan Konuk, işbirliği protokolü çerçevesinde 1 aydır ağaçlandırma sahasında budama, yabani otla mücadele, sulama çanağı açılması ve temizlenmesi gibi bakım çalışmalarına katılan ekipte yer alan hükümlüler ile yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldılar, yapılan çalışmada edindikleri tecrübeler hakkında sohbet etti. Başsavcı Solmaz ve Başkan Konuk, yetkililerden çalışmanın verimi ve önümüzdeki süreçteki çalışma planı hakkında da değerlendirme ve bilgi aldı.

"Torku, Türkiye’nin büyük bir markası"

Bugüne kadar ağaçlandırma çalışmalarında yükü Torku’nun omuzladığını hatırlatan Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, “Buralar Türkiye’nin ortasında, Bozkır diye hitap edilen bir coğrafyada kurak alanlar olarak anlatıldı hep. Ama görüyorsunuz insanın emeği girince nasıl değişiyor. Burada yeşillenen yeri görünce, size ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu imkanın oluşmasında büyük emeği olan Başkanımız Recep Konuk’a teşekkür ediyorum. Ben buraya tayin olduğumda, diğer illere göre şu farkı yaşadım, Konya’ya gelirken yol kenarında ‘Torku tarafından ağaçlandırılmıştır’ ibaresini gördüm. Bunu görünce dedim ki Konya’ya girdim. Konya, coğrafya olarak Türkiye’nin en büyük ili, birçok ülkeden bile büyük. Böyle bir ilin bütün yollarının çevresini ağaçlandırmak, bakmak ve bu anlamda kendini sorumlu hissetmek, büyük bir maliyet, büyük bir yükü de gerektiriyor. Sağ olsun, başkanımızın desteği ile birlikte, Torku ailesi olarak burada o yükü Konya adına yüklenmişler. Torku, Türkiye’nin büyük bir markası, Konyamızın büyük bir markası ama büyük marka ile beraber bizim bakanlığımızın sizlerle üretmiş olduğu emek bir araya gelince bizim, Konya’ya ve ülkemize borcumuz var, inşallah bu borcumuzu birlikte yerine getireceğiz. Burada bugün bu ağaçların yeni nesillere taşınması için otlarını biçiyorsunuz, büyümesi için sulanması ve etrafında temizlik yapılması gerekiyor, bunu sizler yapıyorsunuz. İnşallah bundan sonra da beraber yapabildiğimiz kadarıyla, Torku’muzla birlikte ağaçlandırma sahalarında olacağız. Konya bizim, bu ülke bizim, dolayısıyla çocuklarımıza bırakacağımız daha güzel bir Türkiye olacak. Onun için de buraları ağaçlandıracağız. Bu anlamda çok büyük emeği olan Recep Konuk Başkanımıza teşekkür ediyorum, çalışmalarınız için sizlere de çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Ağaçlar bu toprakları da ıslah ediyor, onlara da gelecek ve hayat veriyor"

Başkan Recep Konuk ise, yürütülen proje hakkında bilgi verirken ağaçlandırma çalışmalarına ilk defa saha çalışmasına kurum dışından fiili bir destek aldıklarını, bu gayrete adliye teşkilatının omuz verdiğini, bu katkı ve desteği çok kıymetli bulduğunu belirterek, “Bugün ülkemizin geleceğinin var edilmesi, toprakla, coğrafyayla, özellikle milletimizin köklerini bu topraklara daha da çok salması adına kurumumuzun başlattığı bu çalışmaya, adliyemizin yapılan 2 yıllık protokolle dahil olması çok önemlidir. Fiilen, kader mahkumlarının bu ağaçların bakımına, tabiatla ritmin sağlanmasına, bu ağaçların dünyaya, geleceğimize yapacağı katkıya verdiği fiili destek çok kıymetlidir. Başta Cumhuriyet Başsavcımız olmak üzere, adliyemize ve burada çalışan bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyorum. Torku’nun özellikle çorak toprakların verimli ve bu ülkenin geleceğine katkı verecek, insanlığın, insanımızın nefeslenmesine, sağlıklı bir çevrede yaşamasına, hatta insanımızdan da öte kuşların ev tuttuğu, yuva tuttuğu, börtü böceğin binlercesinin yaşadığı, böyle bir ortamın ortak gayretle korunup geliştirilmesi konusunda, bu çalışmayı yapanların şevkini arttırmak için bu projeye omuz verilmesinde örnek bir modeli, başsavcımız sayesinde Konyamıza, ülkemize kazandırmış olduk. Yenilenenler hariç 10 yaşın üzerindeki ağaçların kapladığı bu alan, artık kendi kendini de yenilemeye başladı. Kaşınhanı’nda iki ağaçlandırma sahamız var, 2006’da ağaçlandırdığımız 1’inci toplu ağaçlandırma alanı 350 dekar. 2’nci Toplu Ağaçlandırma Sahamız, bin 250 dekarlık bir alan. Burada ilk ağaç dikimine 2010 yılında başladık, 2011 ve 2012’de devam ettik. Bugün verimli olarak gözüken, üzerinde ağaçların olduğu bu topraklar, üzerinde normal bitkinin yaşayamayacağı çorak alanlardı. Ama ağaçlar bu toprakları da ıslah ediyor, onlara da gelecek ve hayat veriyor. Bizim tesislerimizdeki atık ürünleri de burada değerlendirerek fevkalade verimli, yarınlarda da olacak büyük bir ağaçlandırma seferberliği yaptık ve bu alanları ağaçlarla buluşturduk. İşte buradaki ağaçların budanmaya, bakıma, bir anlamda sevgiye ihtiyacı var. O ihtiyacın giderilmesinde siz kıymetli kader mahkumlarının katkısı çok kıymetlidir. Toplam bin 600 dekarlık alanın 800 dekarlık kısmındaki yaklaşık 150 bin ağacın bakımını günde 4 saatten iki vardiya 60 kişilik bir ekiple bir ay gibi kısa bir sürede tamamlamak her babayiğidin harcı değil. Bunu samimi bir gayretle başaran babayiğitleri alkışlıyorum. Şimdilik 150 binin üzerinde ağaca eliniz değdi daha elinizin değmesini bekleyen 20 milyon ağaç, neşelendireceğiniz, şenlendireceğiniz milyonlarca kuş, alın terinizle çoğaltacağınız binlerce canlı hayat var. Konya Şeker, 10 bin dekara yakın alanda, 5 bin kilometre civarında güzergahta bugüne kadar yaklaşık 20 milyon fidanı toprakla buluşturdu. Ağaç ve ağaçlandırma, toprağın vatan yapılmasına, vatan olarak ilan edilmesinde, sahiplenilmesinde, belki de en önemli adımların başında geliyor. Devlet ebet müddet var olacaksa bu ülkede yaşayanlar olarak, hep beraber, güç birliği içerisinde bu ülkenin var olması için hepimiz elimizden geleni yapmak zorundayız” dedi.