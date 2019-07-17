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Konya Şeker’de yüksek katılımlı kan bağışı kampanyası düzenlendi

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’un önderliğinde 2007 yılında başlatılan ve her yıl periyodik olarak devam eden Kan Bağışı Kampanyasına destek veren Konya Şeker personeli, Kızılay’dan Kan Bağışı ödülü aldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:59
Konya Şeker’de yüksek katılımlı kan bağışı kampanyası düzenlendi

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’un önderliğinde 2007 yılında başlatılan ve her yıl periyodik olarak devam eden Kan Bağışı Kampanyasına destek veren Konya Şeker personeli, Kızılay’dan Kan Bağışı ödülü aldı.


Panagro Et Süt Entegre Tesislerinde, kurumsal olarak düzenlenenKan Bağışı Kampanyasında konuşan Pankobirlik Başkanı Konuk, "Konya Şeker olarak bizim bir duruşumuz, tavrımız var. Bu duruş ve tavır sadece ekonomik alanla da sınırlı değildir, biz iktisadi sahada yaptıklarımızla üreticinin ekmeğini büyütüyor, binlerce kardeşimizin elinin ekmek tutmasını sağlıyoruz. İktisadi hayatın etkin aktörü olarak sosyal hayata da dokunuyor, ağaçlandırma gibi projelerle kökten bağlı olduğumuz topraklarımıza sahip çıkıyor, eğitim, sağlık gibi projelerle insanımıza el uzatıyor, Organ Bağışı ve Kan Bağışı gibi kampanyalara gösterdiğimiz yüksek katılımla da ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyor, derde derman olsun diye bedenimizle de onların yanında oluyoruz” dedi.



“Kan bağışıyla şifa bekleyen hastalara umut oluyoruz”


Konya Şeker ailesinin gerek organ bağışı, gerekse kan bağışı kampanyası vesilesiyle hassasiyet gösterdiğini ifade eden Konuk, ”Bu ailenin ülkeye ve bu ülkenin insanına gösterdiği sevgisinin işaretidir. Biz, sosyal hayatta da, sosyal sorumluluk projelerimizde de aynı duruş ve tavrı sürdürmeyi prensip edinmiş bir kurumuz. Bu anlayışımız, sosyal sorumluluk projelerimize de damga vuran anlayıştır. Ağaçlandırma bunlardan sadece biridir. Organ bağışı, eğitim bunlardan bazılarıdır. Kan bağışı da aynı duruşun ve tavrın bir sonucudur. Bu ailenin en büyük özelliği, sorunlara duyarlı olmak ve çözümüne katkıda bulunmaktır. Kan bağışı aslında ihtiyacı olan bir insana el uzatmaktır, ihtiyacı olanın yardım çağrısını duymak, hatta çağrı gelmeden ihtiyacı olan olabilir diyerek tedbiri baştan almaktır, ihtiyaç anında ise çaresizliğin çaresi olmaktır, milletimizin derdine derman olmaktır. Bu bilincimizi hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz” diye konuştu.



Konya Şeker, birçok alanda adından söz ettirmeyi başarıyor


Ekonomideki etkinliğini, sosyal sorumluluk projeleriyle sosyal hayata da taşıyan ve 2023 yılı vizyonuna uygun olarak dünyanın en büyük gıda şirketleri arasına girme hedefini ilan eden Konya Şeker, eğitimden sağlığa, spordan ağaçlandırmaya kadar birçok alanda adından söz ettirmeyi başarıyor ve örnek gösteriliyor.


Kampanyaya 10. kez katılan 55 kişiye bronz, 25. kez katılan 18 çalışana ise gümüş madalya, 35 defa kan verene altın madalya ve plaket verildi. Konya Şeker’in merkez ve diğer yerleşkelerinde kampanyanın başlangıcından bu yana 3 bin 998 ünite kan bağışında bulunuldu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:59
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