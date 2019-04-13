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Seçim 2019 Sayfası

Konya Ovası’nda görsel şölen

Konya Ovası’nda üretilerek park ve bahçeleri süsleyen laleler çiçek açmaya başladı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 10:31
Konya Ovası’nda görsel şölen

Konya Ovası’nda üretilerek park ve bahçeleri süsleyen laleler çiçek açmaya başladı.


Konya’da 400 dönümlük araziye ekilen 30 milyon lale açmaya başladı. Havaların ısınmasıyla açan milyonlarca lale Konya Ovası’nda rengarenk bir görsel şölen oluşturdu. Türkiye’nin lale üretiminin yaklaşık yüzde 90’ını karşılayan Konya’nın İsmil Mahallesi’ndeki çiçek firması yetiştirdiği laleleri Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, İran, Bulgaristan, Romanya, Pakistan ve Katar gibi ülkelere de ihraç ediyor.


Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Ziraat Mühendisi Korkut Yetgin, 400 dönümlük arazide lale yetiştirdiklerini ve her yıl bu mevsimde lalelerin açtığını söyledi. Sezonu açtıklarını belirten Yetgin, "Lale tarlalarımız 25 Nisan’dan sonra ziyaretçilerimize açık olarak ay sonuna kadar devam edecek. Türkiye genelindeki sanatçılarımızı yazarlarımızı buradan ilham alabilecek şekilde Konya’ya davet ediyoruz. Bu yıl sezonumuz çok güzel, özellikle ilkbahar yağışlarımız güzel. Lalelerimizin çiçek açması için gerekli topraktan yeterli enerjiyi alıyor. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz. Laleler Türkiye genelinde yaklaşık 120’nin üzerinde belediyeye gönderiliyor, Türkiye’nin önde gelen süpermarketlerine gönderiyoruz. Ayrıca yüzde 10 civarında yurt dışına ihracatımız var” dedi.


Seçim çalışmalarının lale üretimine etki ettiğini söyleyen Korkut Yetgin, “Bu yıl iklimlerin sıcak gitmesi ve belediyelerin seçim çalışmaları nedeniyle tabii ki çalışmalarımız lale üretimimiz azaldı. Ancak ilerleyen yıllarda artacağını bekliyoruz. Yaklaşık 30 milyon lale üretimi yapıyoruz” şeklinde konuştu.


Öte yandan laleleri görenler rengarenk tarlayı gezerek fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 10:31
  1. fotoğraf
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