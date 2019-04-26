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Konya OSB’de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Konya Organize Sanayi Bölgesindeki Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

26 Nisan 2019 Cuma 14:53
Konya OSB’de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Konya Organize Sanayi Bölgesindeki Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.


Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin 24 projesinin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışının ardından, katılımcılar sergi alanını gezdi. Programa katılan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya OSB olarak Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin eğitim alt yapısına önemli yatırımlar yaptıklarını ifade ederek, “Bu sergi gösteriyor ki, eğitime yapılan hiçbir yatırım boşa gitmiyor. Konya OSB olarak bu okulumuza, geleceğimiz olarak gördüğümüz gençlerimizin daha iyi eğitim almaları için önemli yatırımlar yaptık. Bugün bu sergide, yaptığımız tüm yatırımların karşılığını, öğrencilerimizin çalışkanlıklarını ve azimlerini görmek bizi çok mutlu etti” dedi.


“Her biri takdire şayan”


Başkan Kütükcü, öğrenciler tarafından öğretmenlerinin de desteğiyle geliştirilen her projenin birbirinden değerli olduğunun da altını çizerek, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Lisemizdeki öğrencilerimiz tarafından, öğretmenlerimizin de desteğiyle hayata geçirilen projelerin her biri gerçekten takdire şayan. Öğrencilerimizin yaptığı bu projeler daha da geliştirilerek, hem günlük hayatı kolaylaştıracak, hem de çeşitli alanlarda kullanılabilecek nitelikte. Bu projeleri hayata geçiren tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum."


Öğrenciler tarafından yapılan projeler, sergi salonunu gezen sanayiciler tarafından da büyük ilgi gördü. Okulun sosyal tesislerinde gerçekleştirilen açılış törenine Konya Sanayi Odası Başkanı (KSO) Memiş Kütükcü’nün yanı sıra, KSO Başkan Yardımcısı Mustafa Veli Tekelioğlu, KSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Bozkurt Çağlayan, Konya OSB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Özen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz ile çok sayıda sanayici ve öğrenci katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 14:53
  1. sergi
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