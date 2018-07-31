Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları 2018

Üniversite öğrencisi adayları üniversite tercihlerini 7-14 Ağustos tarihleri arasında yapacak. Peki Konya üniversiteleri taban puanları ve başarı sıralaması 2018 nasıl oldu? İşte YKS TYT puanlarına göre, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları 2018...

31 Temmuz 2018 Salı 16:35

Üniversite öğrencisi adayları üniversite tercihlerini 7-14 Ağustos tarihleri arasında yapacak. Peki Konya üniversiteleri taban puanları ve başarı sıralaması 2018 nasıl oldu? İşte YKS TYT puanlarına göre, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları 2018...


NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

  1. Konya
  2. konya necmettin erbakan üniversitesi taban puanları 2018
  3. necmettin erbakan üniversitesi taban puanları 2017 2018
  4. selçuklu üniversitesi taban puanları
  5. konya necmettin erbakan üniversitesi taban puanları 2017
  6. selçuk üniversitesi taban puanları 2018
  7. konya mevlana üniversitesi taban puanları
  8. selçuklu üniversitesi taban puanları 2018
  9. konya selçuk üniversitesi taban puanları 2018
Eğitim Gündemi
Röportaj
MEB Duyuruları
YÖK Duyuruları
Sınav Soruları