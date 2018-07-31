Üniversite öğrencisi adayları üniversite tercihlerini 7-14 Ağustos tarihleri arasında yapacak. Peki Konya üniversiteleri taban puanları ve başarı sıralaması 2018 nasıl oldu? İşte YKS TYT puanlarına göre, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları 2018...



NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI