YKS tercih Konya Mevlana Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması 2018  

Üniversite öğrencisi adayları üniversite tercihlerini 7-14 Ağustos tarihleri arasında yapacak. Peki Konya üniversiteleri taban puanları ve başarı sıralaması 2018 nasıl oldu? İşte YKS TYT puanlarına göre, Konya Mevlana Üniversitesi taban puanları 2018...

31 Temmuz 2018 Salı 16:33

Üniversite öğrencisi adayları üniversite tercihlerini 7-14 Ağustos tarihleri arasında yapacak. Peki Konya üniversiteleri taban puanları ve başarı sıralaması 2018 nasıl oldu? İşte YKS TYT puanlarına göre, Konya Mevlana Üniversitesi taban puanları 2018...

Mevlana Üniversitesi taban puanları

 

  1. Konya
  2. mevlana üniversitesi taban puanları ve başarı sırası
  3. mevlana üniversitesi ücretleri 2017 2018
  4. konya karatay üniversitesi taban puanları
  5. selçuk üniversitesi taban puanları 2018
  6. konya üniversitesi taban puanları
  7. necmettin erbakan üniversitesi taban puanları
  8. mevlana üniversitesi ücretleri 2018
  9. necmettin erbakan üniversitesi taban puanları 2018
Eğitim Gündemi
Röportaj
MEB Duyuruları
YÖK Duyuruları
Sınav Soruları