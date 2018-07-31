YKS tercih Konya Mevlana Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması 2018  

Üniversite öğrencisi adayları üniversite tercihlerini 7-14 Ağustos tarihleri arasında yapacak. Peki Konya üniversiteleri taban puanları ve başarı sıralaması 2018 nasıl oldu? İşte YKS TYT puanlarına göre, Konya Mevlana Üniversitesi taban puanları 2018...

Mevlana Üniversitesi taban puanları