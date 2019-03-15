Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu Konya merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 muvazzaf asker gözaltına alındı

KONYA (AA) - Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 10 muvazzaf jandarma personeli gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle 10 muvazzaf jandarma personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

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