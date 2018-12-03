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Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 muvazzaf askerden 3'ü tutuklandı

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:15
Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KONYA (AA) - Konya merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 muvazzaf askerden 3'ü tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt mensuplarının ifadeleri doğrultusunda 15 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Konya, Bitlis, Siirt, Batman, Hatay, Osmaniye, Ankara, Zonguldak ve Sinop'ta belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmada ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Diğer 5 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 16:15
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