Konya merkezli 6 ildeki yasa dışı bahis operasyonu

KONYA (AA) - Konya merkezli 6 ilde yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen kişilere yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarını işledikleri iddia edilen kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 26'ya yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. "Bugs Bunny" adı verilen operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2,4 milyon lira, 400 bin lira değerinde altın ve pırlanta ele geçirildiği öğrenildi. Yine örgütün yaklaşık değeri 132 milyon lira olan 65 gayrimenkul, 20 otomobil ve 537 banka hesabına tedbir konulduğu bildirildi.

Örgüt lideri olduğu ileri sürülen Kürşat T'nin de yasal bir bahis sitesinde tahminci olduğu, bu sitede oyun oynayan kişileri resmi olmayan sitelere yönlendirdiği ve kazanılan paralardan da komisyon aldığı iddia edildi.

Örgüt üyelerinin kazandığı paraları aklamak için sahte şirket kurarak, gayrimenkule yatırdıktan sonra da şirketi iflas ettirdikleri ileri sürüldü.

Kürşat T'nin eşi Nesrin T'nin de örgütün kurduğu sosyal medya hesaplarını yönettiği belirtildi. Türkiye'de bugüne kadar yapılan yasa dışı bahis operasyonlarında en çok para ve gayrimenkulün bu operasyonda ele geçirildiği bildirildi.

Konya merkezli Ankara, Antalya, Balıkesir, İstanbul ve Mersin'de, yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen kişilere yönelik soruşturma kapsamında 17 Temmuz'da, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 38 şüpheliden 20'si yakalanmıştı.