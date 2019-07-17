Konya merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu Konya merkezli 6 ilde, yasa dışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Konya merkezli 6 ilde, yasa dışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yasa dışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarını işledikleri tespit edilen 38 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bugün Konya merkezli Ankara, Antalya, Balıkesir, İstanbul ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, diğer şüphelileri arama çalışmaları ise sürüyor.

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