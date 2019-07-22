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Konya merkezli 6 ilde "sanal bahis" operasyonu

Konya merkezli 6 ilde yasa dışı "sanal bahis" oynatarak 132 milyon liralık gayrimenkül ve çok sayıda araba, altın alıp, nakit paraları da paravan şirket kurarak akladıkları öne sürülen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 kişinden 21’i tutuklandı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:59
Konya merkezli 6 ilde "sanal bahis" operasyonu

Konya merkezli 6 ilde yasa dışı "sanal bahis" oynatarak 132 milyon liralık gayrimenkül ve çok sayıda araba, altın alıp, nakit paraları da paravan şirket kurarak akladıkları öne sürülen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 kişinden 21’i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, Konya merkez olmak üzere İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Balıkesir illerinde 38 kişilik çete üyelerinin sanal bahis oynattıkları tespit etti. Çete üyelerini 8 ay boyunca fiziki ve teknik takibe alan polis, bu süreçte sanal bahis oynatan şahısların adreslerini belirledi.



132 milyon değerinde gayrimenkul tapusuna el konuldu


Delillerin ve hazırlıkların tamamlanmasının ardından Siber Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, 17 Temmuz günü saban erken saatlerde şüphelilerin iş yeri ve ev adreslerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında örgüt lideri olduğu iddia edilen Kürşat T.’nin de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda nakit para, pırlanta, altın ve suç aleti dijital envanterler elegeçirildi. Şüphelilerin bahis üzerinden kazandıkları değeri 132 milyon lira değerindeki gayrimenkul ve 20 otomobile de el konuldu. Adreslerinde bulunamayan 4 kişi ile yurt dışında oldukları belirlenen 8 kişiyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



Kazandıkları paraları paravan şirket kurarak aklamışlar


Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 21’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklan zanlılar arasında bulunan örgüt lideri Kürşat T.’nin 1 milyon takipçisi bulunan yasal bahis sitesi üzerinden insanları yasa dışı bahis sitesine yönlendirdiği ve oradan kazandıkları paralarla paravan şirket kurarak paraları akladıkları öne sürüldü.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:59
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