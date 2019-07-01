Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı Konya merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan 9 muvazzaf astsubaydan 8’i gözaltına alındı.

Konya merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan 9 muvazzaf astsubaydan 8’i gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen toplam 9 muvazzaf astsubay hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Jandarma Komutanlığına götürülen 8 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor. Diğer şüpheli hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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