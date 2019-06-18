Konya merkezli 30 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 63 gözaltı kararı FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt faaliyetlerine iştirak edenlerle ilgili soruşturmada 63 şahıs hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) personele mahrem imamlık yapma iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 30 ilde belirlenen adreslere çok sayıda polisin katılımıyla operasyon başlattı. Operasyonun devam ettiği belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.