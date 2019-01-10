Konya merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Hava Kuvvetlerinden 12 muvazzaf astsubay yakalandı10 Ocak 2019 Perşembe 21:49
KONYA (AA) - Konya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 12 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 15 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Konya, Amasya ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli olduğu öğrenilen 12 astsubay yakalandı.
Adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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