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Konya merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Hava Kuvvetlerinden 12 muvazzaf astsubay yakalandı

10 Ocak 2019 Perşembe 21:49
Konya merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu

KONYA (AA) - Konya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 12 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 15 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Konya, Amasya ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli olduğu öğrenilen 12 astsubay yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 21:49
  1. FETÖ
  2. İl Jandarma Komutanlığı
  3. Konya
  4. muvazzaf asker
  5. operasyon

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