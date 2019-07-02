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Konya merkezli 25 ilde yürütülen FETÖ soruşturmasında aralarında muvazzafların da bulunduğu 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

02 Temmuz 2019 Salı 08:51
Konya merkezli 25 ilde yürütülen FETÖ soruşturmasında aralarında muvazzafların da bulunduğu 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 08:51
  1. FETÖ
  2. Konya

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