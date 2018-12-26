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Konya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 23 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 10:20
Konya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 23 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 10:20
  1. FETÖ
  2. Konya

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