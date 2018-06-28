Konya lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

LGS yani Liselere Giriş Sınavı 2018 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başta özel liseler olmak üzere normal liseler de taban puanları ve yüzdelik dilimleri son dakika açıkladı. Bakan İsmet Yılmaz LGS tercih sonuçlarının 30 Temmuz'da açıklanacağını duyurdu. 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacaktır. İşte Konya lise taban puanları 2018 Konya lise yüzdelik dilimleri YEP

LGS 2018 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte özel liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri son dakika açıklandı. İyi bir lise hayali kuran 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacaktır. İşte Özel liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri MEB 3 Haziran’da yapılan Liselere Giriş Sınavı yani LGS sınav sonuçlarını dün sonuc.gov.tr adresi üzerinden açıkladı. 8. Sınıf öğrencilerinin girdiği LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler aldıkları puan ve elde ettikleri yüzdelik dilimler ile liselere tercihini yapacak. LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler LGS tercihlerini 2 Temmuz-13 Temmuz tarihlerinde yapılacak. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevrilmişti. Konya liseler 2018 taban puanlarını ve yüzdelik dilim YEP puanlarını açıkladı. İşte Konya liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri.

İŞTE KONYA LİSELERİ 2018 TABAN PUANLARI VE 2018 KONTENJANLARI