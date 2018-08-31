Konya KYK ve özel yurtlar adresleri Konya yurt fiyatları

Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yurt ve burs başvurularında son dakika heyecanı sürüyor. Binlerce üniversite öğrencisinin ilk tercihleri arasında bulunan 2018 KYK yurt başvuru tarihi netleşti. Gençlik ve Spor Bakanınlığı KYK burs ve kredi başvurularının üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül'de başlayacak. Peki Konya KYK Yurtları, Konya Kredi Yurtlar Kurumu / KYK Öğrenci Yurd, Konya öğrenci yurdu KYK devlet ve özel yurtlar rehberi iletişim, Konya kyk yurt ücretleri, Selçuklu KYK yurdu, Konya özel yurtlar erkek.

Konya Devlet (KYK) Öğrenci Yurtları Adres ve Telefonları

CİHANBEYLİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0(332) 673-1007,0(332) 673-1008

Faks: 03326731013

Adres :

KARŞIYAKA MAH.60768 SOKAK. NO:4 CİHANBEYLİ/KONYA

ÇUMRA YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0(332) 447-5757,0(332) 447-8013

Faks: 03324477400

Adres :

CUMHURİYET MAH. VATAN SOKAK NO 10 ÇUMRA/KONYA

EREĞLİ ERKEK YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(332) 710-1066

Faks: 3327101085

Adres :

Atakent Mahallesi Yurt caddesi No:84 Ereğli/KONYA

SADREDDİN KONEVİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : –

Faks: 0

Adres :

KOSOVA MAHALLESİ ÜNLÜER SOKAK NO:28 SELÇUKLU KONYA

BEYŞEHİR YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0(332) 512-8923

Faks: 03325128781

Adres :

YENİ MAH. PROF. DR. SÜLEYMAN OKUDAN CAD. NO:4 BEYŞEHİR / KONYA

ILGIN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(332) 885-7022,0(332) 885-7023

Faks: 03328857024

Adres :

ORHANİYE MAHALLESİ YENİ İSTANBUL CAD. NO:1833 ILGIN/KONYA

SULTAN VELED ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : –

Faks: 03327551015

Adres :

SANDIKLI MAHALLESİ SARAYBOSNA CADDESİ NO:80 KARAPINAR KONYA

ALAADDİN YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(332) 241-0117,0(332) 241-0118

Faks: 03322410115

Adres :

AKADEMİ MAHALLESİ YENİ İSTANBUL CAD. NO:285 SELÇUKLU/KONYA

BEYHEKİM ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 03322610718,03322610723

Faks: 332-3532843

Adres :

BEYHEKİM MAH.ABDULLAH ULUBAY SOK.NO/13 SELÇUKLU/KONYA

ALİ ULVİ KURUCU ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(332) 261-0561

Faks: 03322610560

Adres :

Kosova Mah.Ünaldı Sokak No:1 Selçuklu/KONYA

MEHMET VEHBİ ÇELİK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0(332) 641-0128

Faks: 03326414569

Adres :

Kemaliye mah. Olof Palme Bulvarı No:2/A Kulu/KONYA

SEYDİŞEHİR YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0(332) 581-2034,0(332) 581-2035,0(332) 581-2036

Faks: 03325812034

Adres :

ANABAĞLAR MAHALLESİ PROF DR. NECMETTİN ERBAKAN CAD. NO:23/2 SEYDİŞEHİR-KONYA

CUMHURİYET YURDU(KONYA)

Tipi : Kız

Telefon : 0(332) 241-4033,0(332) 241-4034

Faks: 03322414033

Adres :

Akademi Mah. Yeni İstanbul Cd. No:265 Selçuklu/KONYA

MELİKE CİHAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(332) 502-0109

Faks: 03325020110

Adres :

BEYHEKİM MAHALLESİ ŞEHİT MUSTAFA AYDIN SOKAK NO:2 SELÇUKLU KONYA

HADİM ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0(332) 418-1015,0(332) 418-1510

Faks: 03324181020

Adres :

Armağanlar Mah. 103255 Sk. Kapı No:16 Hadim/KONYA

KADINHANI-F. ALİ-FATMA SÜNDÜS İÇİL YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0(332) 834-1237,0(332) 834-2403

Faks: 03328340434

Adres :

Tepebaşı Mah. Çevre Yolu Cad. No:42 42800 Kadınhanı/KONYA

AKÖREN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0(332) 461-2421,0(332) 461-2422

Faks: 03324612424

Adres :

Yeni Mah. 27605 Sok. No: 6/ A Akören/KONYA

KONYA KIZ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(332) 261-1635,0(332) 261-2310,0(332) 261-2311

Faks: 3322612313

Adres :

A Blok (Müdürlük) : Kosova Mh. Yeni İstanbul Cad. 208/A Selçuklu /KONYA B Blok : Kosova Mahallesi Mekke Caddesi No:2 Selçuklu /KONYA

MELİKE HATUN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(332) 350-4946,0(332) 350-8902

Faks: 03323503343

Adres :

İhsaniye Mah.Müneccimbaşı Sk.No:1 42040 Selçuklu /KONYA

FAHRÜNNİSA HATUN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(332) 255-0062

Faks: 03322650057

Adres :

YAZIR MAH.GÜLPAZARI SK.NO:6-8 SELÇUKLU/KONYA

BOZKIR-Y.Ö.KYK MUSTAFA SUNA-ÖZ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0(332) 426-2147

Faks: 03324262530

Adres :A Blok (Kız Bloku)- DEMİRASAF MAHALLESİ 51027 SOKAK NO:24 BOZKIR KONYA B Blok (İdare ve Erkek Bloku)- YUKARI MAH. 50034 SOKAK NO:22 BOZKIR/KONYA C Blok (Erkek Bloku)- DEMİRASAF MAHALLESİ 51014 SOKAK NO:3/1 BOZKIR/KONYA

EREĞLİ KIZ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(332) 712-1553

Faks: 03327104513

Adres :

TOROS MAH. ÜNİVERSİTE CADDESİ NO:10

MEVLANA KIZ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(332) 235-7686,0(332) 235-9129

Faks: 03322350823

Adres :

IŞIKLAR MAH.HİCAZ SOK. NO:5 SELÇUKLU/KONYA

AKŞEHİR YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0(332) 824-8584,0(332) 824-8585

Faks: 03328140120

Adres :

KREDİ VE YURTLAR KURUMU AKŞEHİR YURT MÜDÜRLÜĞÜ KOZAĞAÇ MAHALLESİ KOZAĞAÇ CADDESİ NO:130/1 AKŞEHİR / KONYA

KONYA-ŞEMS-İ TEBRİZİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(332) 241-2522,0(332) 241-2523

Faks: 0-332-2412524

Adres :

AKADEMİ MAH.YENİ İSTANBUL CAD.NO:257/A SELÇUKLU/KONYA

KONYA-KİMYA HATUN KIZ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 03322902915,03322902916

Faks: 03322902913

Adres :

BOSNA HERSEK MAH.OSMANLI CAD.NO:9/9A SELÇUKLU/KONYA

Konya Özel Yurtlar ve Adresleri

1. Akören – Özel Lütfi Daş Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 56

Telefon : 332 461 30 13

Adres : Hacılar Mah. Belen Sok. No:6

2. Akören – Özel Refia Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 95

Telefon : 332 461 27 38

Adres : Tülçe Mahallesi Dr. Ramazan Aydın Sok. No:15/11

3. Akören – Özel Tüzün Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 135

Telefon : Yok

Adres : Yenimah. Nurullah Ercan Cad. No:21

4. Akşehir – Özel Subaşı Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 40

Telefon : 332 813 10 49

Adres : Yeni Mahalle Asım Gündüz Sk. No:2 Akşehir-Konya

5. Akşehir – Özel Uz Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 128

Telefon : 332 813 07 67

Adres : Yeni Mahalle Yeni Sokak No/1

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6. Beyşehir – Özel Gündüzler Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 42

Telefon : 332 512 48 34

Adres : Evsat M.Vezıroğlu S. No:4 Beyşehir -Konya

7. Beyşehir – Özel Hayır Sev. Dern. Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 40

Telefon : 332 516 10 45

Adres : Cumhurıyet Mah. Antalya C. No:52

8. Beyşehir – Özel Kurcucaova Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 39

Telefon : 332 517 81 55

Adres : Yenimahalle Kurucaova Kas. Beyşehir

9. Cihanbeyli – Özel Buğrahan Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 72

Telefon : 332 673 28 91

Adres : Köprübaşı Mahallesi Konya Caddesi No:122

10. Cihanbeyli – Özel Rıdvan Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 80

Telefon : 332 673 38 84

Adres : Karşıyaka Mahallesi Meslek Caddesi No:14

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11. Ereğli – Özel Halit Kalkan Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 44

Telefon : 332 713 00 53

Adres : Hıdırlı Mah. Yıldızlı Sk. No:14 Ereğli

12 Ereğli – Özel İnce Çağdaş Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 95

Telefon : 332 713 33 66

Adres : Pirömer Mahallesi Öğretmen İbrahim Canevi Sokak No/15

13. Ereğli – Özel Zengen Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 141

Telefon : 332 710 13 06

Adres : Hacı Mustafa Mh. Anıt Cd. No:52

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14. Güneysınır – Özel Özyavuz Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 78

Telefon : 332 471 22 66

Adres : Güneybağ Mahallesi Konya Bulvarı 42.Sokak No/5

15. Güneysınır – Özel Yavuz Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 78

Telefon : 332 471 22 66

Adres : Güneybağ Mahallesi Konya Bulvarı 45.Sokak No/21

16. Ilgın – Özel Elit Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 60

Telefon : 332 882 57 27

Adres : Camiatık mah. Metin Türeli cad. Sebze pazarı karşısı No:23

17. Ilgın – Özel Ilgın Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 119

Telefon : 332 882 82 30

Adres : Uçarı M.Vefa Tanır C.No:2

18. Kadınhanı – Özel İl. Yay. Cem. Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 136

Telefon : 332 834 26 11

Adres : Pınarbaşı Mah. Mezarlık Sokak

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19. Kadınhanı – Özel Kadınhanı Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 48

Telefon : 332 834 09 18

Adres : İstanbul Caddesi No/1

Detaylı bilgi için tıklayın!

20. Karapınar – Özel Barutçular Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 68

Telefon : 332 755 23 44

Adres : Apak Mahallesi Ayırt Caddesi Ay Sokak No/23 Karapınar / Konya

21. Karapınar – Özel Eda Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 56

Telefon : 332 755 67 90

Adres : İpekçi Mahallesi İnönü Caddesi No/113 Karapınar / Konya

22. Karapınar – Özel Kale Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 80

Telefon : 332 755 11 30

Adres : Hankapı mah. Özlü sok. No: 6

23. Karatay – Özel Anadolu Rıza Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 78

Telefon : 332 350 77 99

Adres : Zemburi Mahallesi Gözlü Sokak No/2 Karatay Konya

24. Karatay – Özel Anadolu Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 398

Telefon : 332 353 72 68

Adres : Kuzgunkavak Mah. Çınar Sokak No:5

25. Karatay – Özel Arke Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 140

Telefon : 332 353 99 50

Adres : Şems Mah. Hatuniye Sk. Mümtaz Koru İşhanı No:4



Yurt Ücreti ve/veya Güvence Bedeli Alınmayacak Öğrenciler

Yurt ücreti ve/veya güvence bedeli alınmayacak öğrenciler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

1- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar.

2- Devlet koruması altında olan öğrenciler.

3- Anne ve babası vefat etmiş olanlar.

4- Şehit ve gazi çocukları.

5- 2330 sayılı Kanun kapsamında yazılı hallerde ölenlerin çocukları.

Bu öğrenciler okullarını normal öğrenim süresinde bitirmemişse 1 yıl daha aynı haklarla barınmaya devam ederler.

Yurt Ücreti Ne Zaman ve Nasıl Ödenecektir ?

1- Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

2- Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.