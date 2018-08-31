Konya KYK ve özel yurtlar adresleri Konya yurt fiyatları
Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yurt ve burs başvurularında son dakika heyecanı sürüyor. Binlerce üniversite öğrencisinin ilk tercihleri arasında bulunan 2018 KYK yurt başvuru tarihi netleşti. Gençlik ve Spor Bakanınlığı KYK burs ve kredi başvurularının üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül'de başlayacak. Peki Konya KYK Yurtları, Konya Kredi Yurtlar Kurumu / KYK Öğrenci Yurd, Konya öğrenci yurdu KYK devlet ve özel yurtlar rehberi iletişim, Konya kyk yurt ücretleri, Selçuklu KYK yurdu, Konyaözel yurtlar erkek.31 Ağustos 2018 Cuma 17:02
Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yurt ve burs başvurularında son dakika heyecanı sürüyor. Binlerce üniversite öğrencisinin ilk tercihleri arasında bulunan 2018 KYK yurt başvuru tarihi netleşti. Gençlik ve Spor Bakanınlığı KYK burs ve kredi başvurularının üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül'de başlayacak. Peki Konya KYK Yurtları, Konya Kredi Yurtlar Kurumu / KYK Öğrenci Yurd, Konya öğrenci yurdu KYK devlet ve özel yurtlar rehberi iletişim, Konya kyk yurt ücretleri, Selçuklu KYK yurdu, Konya özel yurtlar erkek.
Konya Devlet (KYK) Öğrenci Yurtları Adres ve Telefonları
CİHANBEYLİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(332) 673-1007,0(332) 673-1008
Faks: 03326731013
Adres :
KARŞIYAKA MAH.60768 SOKAK. NO:4 CİHANBEYLİ/KONYA
ÇUMRA YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(332) 447-5757,0(332) 447-8013
Faks: 03324477400
Adres :
CUMHURİYET MAH. VATAN SOKAK NO 10 ÇUMRA/KONYA
EREĞLİ ERKEK YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(332) 710-1066
Faks: 3327101085
Adres :
Atakent Mahallesi Yurt caddesi No:84 Ereğli/KONYA
SADREDDİN KONEVİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : –
Faks: 0
Adres :
KOSOVA MAHALLESİ ÜNLÜER SOKAK NO:28 SELÇUKLU KONYA
BEYŞEHİR YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(332) 512-8923
Faks: 03325128781
Adres :
YENİ MAH. PROF. DR. SÜLEYMAN OKUDAN CAD. NO:4 BEYŞEHİR / KONYA
ILGIN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(332) 885-7022,0(332) 885-7023
Faks: 03328857024
Adres :
ORHANİYE MAHALLESİ YENİ İSTANBUL CAD. NO:1833 ILGIN/KONYA
SULTAN VELED ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : –
Faks: 03327551015
Adres :
SANDIKLI MAHALLESİ SARAYBOSNA CADDESİ NO:80 KARAPINAR KONYA
ALAADDİN YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(332) 241-0117,0(332) 241-0118
Faks: 03322410115
Adres :
AKADEMİ MAHALLESİ YENİ İSTANBUL CAD. NO:285 SELÇUKLU/KONYA
BEYHEKİM ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 03322610718,03322610723
Faks: 332-3532843
Adres :
BEYHEKİM MAH.ABDULLAH ULUBAY SOK.NO/13 SELÇUKLU/KONYA
ALİ ULVİ KURUCU ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(332) 261-0561
Faks: 03322610560
Adres :
Kosova Mah.Ünaldı Sokak No:1 Selçuklu/KONYA
MEHMET VEHBİ ÇELİK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(332) 641-0128
Faks: 03326414569
Adres :
Kemaliye mah. Olof Palme Bulvarı No:2/A Kulu/KONYA
SEYDİŞEHİR YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(332) 581-2034,0(332) 581-2035,0(332) 581-2036
Faks: 03325812034
Adres :
ANABAĞLAR MAHALLESİ PROF DR. NECMETTİN ERBAKAN CAD. NO:23/2 SEYDİŞEHİR-KONYA
CUMHURİYET YURDU(KONYA)
Tipi : Kız
Telefon : 0(332) 241-4033,0(332) 241-4034
Faks: 03322414033
Adres :
Akademi Mah. Yeni İstanbul Cd. No:265 Selçuklu/KONYA
MELİKE CİHAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(332) 502-0109
Faks: 03325020110
Adres :
BEYHEKİM MAHALLESİ ŞEHİT MUSTAFA AYDIN SOKAK NO:2 SELÇUKLU KONYA
HADİM ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(332) 418-1015,0(332) 418-1510
Faks: 03324181020
Adres :
Armağanlar Mah. 103255 Sk. Kapı No:16 Hadim/KONYA
KADINHANI-F. ALİ-FATMA SÜNDÜS İÇİL YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(332) 834-1237,0(332) 834-2403
Faks: 03328340434
Adres :
Tepebaşı Mah. Çevre Yolu Cad. No:42 42800 Kadınhanı/KONYA
AKÖREN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(332) 461-2421,0(332) 461-2422
Faks: 03324612424
Adres :
Yeni Mah. 27605 Sok. No: 6/ A Akören/KONYA
KONYA KIZ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(332) 261-1635,0(332) 261-2310,0(332) 261-2311
Faks: 3322612313
Adres :
A Blok (Müdürlük) : Kosova Mh. Yeni İstanbul Cad. 208/A Selçuklu /KONYA B Blok : Kosova Mahallesi Mekke Caddesi No:2 Selçuklu /KONYA
MELİKE HATUN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(332) 350-4946,0(332) 350-8902
Faks: 03323503343
Adres :
İhsaniye Mah.Müneccimbaşı Sk.No:1 42040 Selçuklu /KONYA
FAHRÜNNİSA HATUN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(332) 255-0062
Faks: 03322650057
Adres :
YAZIR MAH.GÜLPAZARI SK.NO:6-8 SELÇUKLU/KONYA
BOZKIR-Y.Ö.KYK MUSTAFA SUNA-ÖZ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(332) 426-2147
Faks: 03324262530
Adres :A Blok (Kız Bloku)- DEMİRASAF MAHALLESİ 51027 SOKAK NO:24 BOZKIR KONYA B Blok (İdare ve Erkek Bloku)- YUKARI MAH. 50034 SOKAK NO:22 BOZKIR/KONYA C Blok (Erkek Bloku)- DEMİRASAF MAHALLESİ 51014 SOKAK NO:3/1 BOZKIR/KONYA
EREĞLİ KIZ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(332) 712-1553
Faks: 03327104513
Adres :
TOROS MAH. ÜNİVERSİTE CADDESİ NO:10
MEVLANA KIZ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(332) 235-7686,0(332) 235-9129
Faks: 03322350823
Adres :
IŞIKLAR MAH.HİCAZ SOK. NO:5 SELÇUKLU/KONYA
AKŞEHİR YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(332) 824-8584,0(332) 824-8585
Faks: 03328140120
Adres :
KREDİ VE YURTLAR KURUMU AKŞEHİR YURT MÜDÜRLÜĞÜ KOZAĞAÇ MAHALLESİ KOZAĞAÇ CADDESİ NO:130/1 AKŞEHİR / KONYA
KONYA-ŞEMS-İ TEBRİZİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(332) 241-2522,0(332) 241-2523
Faks: 0-332-2412524
Adres :
AKADEMİ MAH.YENİ İSTANBUL CAD.NO:257/A SELÇUKLU/KONYA
KONYA-KİMYA HATUN KIZ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 03322902915,03322902916
Faks: 03322902913
Adres :
BOSNA HERSEK MAH.OSMANLI CAD.NO:9/9A SELÇUKLU/KONYA
Konya Özel Yurtlar ve Adresleri
1. Akören – Özel Lütfi Daş Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 56
Telefon : 332 461 30 13
Adres : Hacılar Mah. Belen Sok. No:6
2. Akören – Özel Refia Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 95
Telefon : 332 461 27 38
Adres : Tülçe Mahallesi Dr. Ramazan Aydın Sok. No:15/11
3. Akören – Özel Tüzün Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 135
Telefon : Yok
Adres : Yenimah. Nurullah Ercan Cad. No:21
4. Akşehir – Özel Subaşı Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 40
Telefon : 332 813 10 49
Adres : Yeni Mahalle Asım Gündüz Sk. No:2 Akşehir-Konya
5. Akşehir – Özel Uz Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 128
Telefon : 332 813 07 67
Adres : Yeni Mahalle Yeni Sokak No/1
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6. Beyşehir – Özel Gündüzler Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 42
Telefon : 332 512 48 34
Adres : Evsat M.Vezıroğlu S. No:4 Beyşehir -Konya
7. Beyşehir – Özel Hayır Sev. Dern. Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 40
Telefon : 332 516 10 45
Adres : Cumhurıyet Mah. Antalya C. No:52
8. Beyşehir – Özel Kurcucaova Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 39
Telefon : 332 517 81 55
Adres : Yenimahalle Kurucaova Kas. Beyşehir
9. Cihanbeyli – Özel Buğrahan Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 72
Telefon : 332 673 28 91
Adres : Köprübaşı Mahallesi Konya Caddesi No:122
10. Cihanbeyli – Özel Rıdvan Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 80
Telefon : 332 673 38 84
Adres : Karşıyaka Mahallesi Meslek Caddesi No:14
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11. Ereğli – Özel Halit Kalkan Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 44
Telefon : 332 713 00 53
Adres : Hıdırlı Mah. Yıldızlı Sk. No:14 Ereğli
12 Ereğli – Özel İnce Çağdaş Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 95
Telefon : 332 713 33 66
Adres : Pirömer Mahallesi Öğretmen İbrahim Canevi Sokak No/15
13. Ereğli – Özel Zengen Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 141
Telefon : 332 710 13 06
Adres : Hacı Mustafa Mh. Anıt Cd. No:52
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14. Güneysınır – Özel Özyavuz Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 78
Telefon : 332 471 22 66
Adres : Güneybağ Mahallesi Konya Bulvarı 42.Sokak No/5
15. Güneysınır – Özel Yavuz Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 78
Telefon : 332 471 22 66
Adres : Güneybağ Mahallesi Konya Bulvarı 45.Sokak No/21
16. Ilgın – Özel Elit Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 60
Telefon : 332 882 57 27
Adres : Camiatık mah. Metin Türeli cad. Sebze pazarı karşısı No:23
17. Ilgın – Özel Ilgın Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 119
Telefon : 332 882 82 30
Adres : Uçarı M.Vefa Tanır C.No:2
18. Kadınhanı – Özel İl. Yay. Cem. Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 136
Telefon : 332 834 26 11
Adres : Pınarbaşı Mah. Mezarlık Sokak
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19. Kadınhanı – Özel Kadınhanı Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 48
Telefon : 332 834 09 18
Adres : İstanbul Caddesi No/1
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20. Karapınar – Özel Barutçular Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 68
Telefon : 332 755 23 44
Adres : Apak Mahallesi Ayırt Caddesi Ay Sokak No/23 Karapınar / Konya
21. Karapınar – Özel Eda Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 56
Telefon : 332 755 67 90
Adres : İpekçi Mahallesi İnönü Caddesi No/113 Karapınar / Konya
22. Karapınar – Özel Kale Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 80
Telefon : 332 755 11 30
Adres : Hankapı mah. Özlü sok. No: 6
23. Karatay – Özel Anadolu Rıza Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 78
Telefon : 332 350 77 99
Adres : Zemburi Mahallesi Gözlü Sokak No/2 Karatay Konya
24. Karatay – Özel Anadolu Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 398
Telefon : 332 353 72 68
Adres : Kuzgunkavak Mah. Çınar Sokak No:5
25. Karatay – Özel Arke Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 140
Telefon : 332 353 99 50
Adres : Şems Mah. Hatuniye Sk. Mümtaz Koru İşhanı No:4
Yurt Ücreti ve/veya Güvence Bedeli Alınmayacak Öğrenciler
Yurt ücreti ve/veya güvence bedeli alınmayacak öğrenciler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;
1- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar.
2- Devlet koruması altında olan öğrenciler.
3- Anne ve babası vefat etmiş olanlar.
4- Şehit ve gazi çocukları.
5- 2330 sayılı Kanun kapsamında yazılı hallerde ölenlerin çocukları.
Bu öğrenciler okullarını normal öğrenim süresinde bitirmemişse 1 yıl daha aynı haklarla barınmaya devam ederler.
Yurt Ücreti Ne Zaman ve Nasıl Ödenecektir ?
1- Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.
2- Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.