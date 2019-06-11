Konya Kulu’da dolu ekili arazilerde zarara neden oldu

Konya’nın Kulu ilçesinde etkili olan dolu ve yağmur yağışında ekili alanlar zarar gördü.

Kulu’da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı ve bazı yerlerde ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı sonrasında ekili arazilerde zarar meydana geldi. Yağışın çevre mahallelerden olan Yaraşlı, Ağılbaşı, Değirmenözü ve Altılar’da yaklaşık 20 bin dekarlık ekili alanda etkili olduğu bildirildi. Arazilerde ilk incelemelerde bulundukların belirten Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, kimyon, arpa ve buğdayda büyük oranda, pancar tarlalarında ise ortalama yüzde 30’lara varan dolu hasarı meydana geldiğini tahmin ettiklerini söyledi. Öztürk, tam zararın arazinin kurumasının ardından tespit edilebileceğini ifade ederek, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile birlikte doludan zarar gören mahallelerdeki ekili alanlarda inceleme yapacaklarını kaydetti.