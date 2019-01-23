Konya İl Emniyet Müdürü Yaman'dan Konyaspor'a ziyaret





KONYA (AA) - Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Konyaspor Kulübüne ziyarette bulundu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman'ın tesisleri ziyaret edip, başkan Hilmi Kulluk, ikinci başkan Selçuk Aksoy ve Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'la görüştüğü aktarıldı.

Atiker Konyaspor'un çıkış yakaladığını ve bunun da sonuçlara yansıdığını ifade eden Yaman'ın, takıma başarı dileklerini ilettiği vurgulandı.





- Kulluk: "Camia olarak kenetlendik"





Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk'un burada yaptığı açıklamada, Kocaman'ın göreve gelmesiyle şehirde büyük bir sinerji oluştuğuna işaret ederek, "Bu benim tesislere ikinci gelişim. İlk gelişim, hocamızın Konya'ya geldiği gündü. O gün kendisine, 'Hocam, anahtarları paspasın altına bırakıyoruz. Kontrol sizde.' demiştik. Kendisi ve ekibi sağolsun, bugüne kadar güvenimizi boşa çıkartmadı. Camia olarak kenetlendik. Bu da beraberinde başarıyı getirecek. Buna inanıyoruz." diye konuştuğu ifade edildi.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın ise göreve geldikleri günden itibaren olumlu işler başardıklarını belirterek, "Geçmişte yaşanan başarılardan ve güzelliklerden sonra buraya ikinci kez geldiğimizde inanılmaz bir sevgiyle, teveccühle karşılandık. Bu da iyi şeyler yaptığımızın göstergesi ama bir yandan da daha fazla sorumluluk yüklüyor. Hazırlıklıyız. Umarım beklentileri karşılar ve başkanımız başta olmak üzere yönetimimizin desteğini boşa çıkarmayız." şeklinde konuştuğu paylaşıldı.

Ziyarette Yaman'a, Kocaman'ın ve futbolcuların imzalarının yer aldığı 42 numaralı forma ile köstekli saat hediye edildiği belirtildi.



