0553 313 94 23

Konya İl Emniyet Müdürü Yaman'dan Konyaspor'a ziyaret

- Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk:"Camia olarak kenetlendik. Bu da beraberinde başarıyı getirecek"

23 Ocak 2019 Çarşamba 20:05
Konya İl Emniyet Müdürü Yaman'dan Konyaspor'a ziyaret


KONYA (AA) - Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Konyaspor Kulübüne ziyarette bulundu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman'ın tesisleri ziyaret edip, başkan Hilmi Kulluk, ikinci başkan Selçuk Aksoy ve Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'la görüştüğü aktarıldı.

Atiker Konyaspor'un çıkış yakaladığını ve bunun da sonuçlara yansıdığını ifade eden Yaman'ın, takıma başarı dileklerini ilettiği vurgulandı.


- Kulluk: "Camia olarak kenetlendik"


Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk'un burada yaptığı açıklamada, Kocaman'ın göreve gelmesiyle şehirde büyük bir sinerji oluştuğuna işaret ederek, "Bu benim tesislere ikinci gelişim. İlk gelişim, hocamızın Konya'ya geldiği gündü. O gün kendisine, 'Hocam, anahtarları paspasın altına bırakıyoruz. Kontrol sizde.' demiştik. Kendisi ve ekibi sağolsun, bugüne kadar güvenimizi boşa çıkartmadı. Camia olarak kenetlendik. Bu da beraberinde başarıyı getirecek. Buna inanıyoruz." diye konuştuğu ifade edildi.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın ise göreve geldikleri günden itibaren olumlu işler başardıklarını belirterek, "Geçmişte yaşanan başarılardan ve güzelliklerden sonra buraya ikinci kez geldiğimizde inanılmaz bir sevgiyle, teveccühle karşılandık. Bu da iyi şeyler yaptığımızın göstergesi ama bir yandan da daha fazla sorumluluk yüklüyor. Hazırlıklıyız. Umarım beklentileri karşılar ve başkanımız başta olmak üzere yönetimimizin desteğini boşa çıkarmayız." şeklinde konuştuğu paylaşıldı.

Ziyarette Yaman'a, Kocaman'ın ve futbolcuların imzalarının yer aldığı 42 numaralı forma ile köstekli saat hediye edildiği belirtildi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 20:05
  1. Atiker Konyaspor
  2. Aykut Kocaman
  3. Hilmi Kulluk
  4. İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnşaat bekçisine silahlı saldırı!
    1. İnşaat bekçisine silahlı saldırı!
    2. Doğan Medya'yı satan Aydın Doğan'ın..
    3. Parası olup da borcunu ödemeyenler..
    4. Mali'de 20 bin Nijeryalı kız zorla..
    5. Özbekistan Futbol Federasyonundan..
    6. Saadet Partisi Eskişehir Büyükşehir..
    7. Malezya'dan Fransa'ya "ithalatı..
    8. Fenerbahçe, Ümraniyespor maçına hazır
    9. Tekvando: Büyükler Türkiye Şampiyonası
    10. Jandarma uzman erbaş alımı başvuru..
    11. 49. Dünya Ekonomik Forumu
    12. Diriliş Ertuğrul 132. bölüm özeti..
    13. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    14. Voleybol: Efeler Ligi
    15. Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
    16. AK Parti Sözcüsü Çelik Tekirdağ'da
    17. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    18. AB'den İngiltere'ye "anlaşmasız..
    19. Domuz gribi bilançosu ağırlaşıyor!
    20. Almanya Başbakanı Merkel, Davos'ta..
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!