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Konya İHH'dan İdlib'e 4 TIR insani yardım

İdlib’e başlatılan saldırılar sonrasında bölgeye acil yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya destek olarak 4 tır insani yardım malzemesi Mevlana Kültür Merkezinden Suriye’ye gönderildi. Gönderilenmalzemeler başlıcaun, gıda kolisi, ayakkabı ve kıyafetten oluşuyor. 3 milyondan fazla kişi ise bölgede yardım bekliyor.

12 Eylül 2018 Çarşamba 18:51
Konya İHH'dan İdlib'e 4 TIR insani yardım
Rejim güçleri ve Rusya’nın başlattığı saldırılar sonucunda İdlib’de 3 milyondan fazla sivil katliamla karşı karşıya. Konya İHH İnsani Yardım Derneği krizin ilk gününden bu yana olduğu gibi Suriyelileri yalnız bırakmıyor. “3 Milyon İdlibli Yardım Bekliyor” sloganıyla İHH, hayırseverlerden gelecek desteği bekliyor.
 
Reform talepleriyle başlayıp uluslararası güçlerin müdahalesi sonrasında küresel hesaplaşma arenasına dönüşen Suriye’de insani bedel giderek büyüyor. Şimdiye kadar 500 bin kişinin hayatını kaybettiği savaşta 2 milyon kişi sakat kaldı, 5 milyon kişi de evini terk etti. Günlük gıda ihtiyacını bile karşılamakta güçlük çeken çoğu mülteci aile, başta hijyen, gıda, un ve çadır olmak üzere temel yaşam malzemelerine ihtiyaç duyuyor.
 
İdlib’de yaşanan drama duyarlılığın artırılması ve insani yardım TIR’larının gönderilmesi amacıyla Mevlana Kültür  Merkezi’nden basın açıklaması düzenlendi. Kampanya kapsamında bölgeye ilk etapta 4 TIR gönderildi.
 
Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 18:51
  1. Konya
  2. İHH

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