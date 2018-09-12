Konya İHH'dan İdlib'e 4 TIR insani yardım

Rejim güçleri ve Rusya’nın başlattığı saldırılar sonucunda İdlib’de 3 milyondan fazla sivil katliamla karşı karşıya. Konya İHH İnsani Yardım Derneği krizin ilk gününden bu yana olduğu gibi Suriyelileri yalnız bırakmıyor. “3 Milyon İdlibli Yardım Bekliyor” sloganıyla İHH, hayırseverlerden gelecek desteği bekliyor.

Reform talepleriyle başlayıp uluslararası güçlerin müdahalesi sonrasında küresel hesaplaşma arenasına dönüşen Suriye’de insani bedel giderek büyüyor. Şimdiye kadar 500 bin kişinin hayatını kaybettiği savaşta 2 milyon kişi sakat kaldı, 5 milyon kişi de evini terk etti. Günlük gıda ihtiyacını bile karşılamakta güçlük çeken çoğu mülteci aile, başta hijyen, gıda, un ve çadır olmak üzere temel yaşam malzemelerine ihtiyaç duyuyor.