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Konya için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

10 Haziran 2019 Pazartesi 18:44
Konya için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

ANKARA (AA) - Konya'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, saat 18.40 ila 20.00 saatlerinde Konya merkezde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile yer yer dolu yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililerin ve vatandaşların, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 18:44
  1. DOLU YAĞIŞI
  2. gök gürültülü sağanak
  3. Konya
  4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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