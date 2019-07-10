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Konya Havalimanında Haziran’da 85 bin 725 yolcuya hizmet verildi

Konya Havalimanında Haziran ayında 85 bin 725 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:41
Konya Havalimanında Haziran’da 85 bin 725 yolcuya hizmet verildi

Konya Havalimanında Haziran ayında 85 bin 725 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.


Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Haziran ayı havalimanı istatistiklerine göre; Haziran ayında Konya Havalimanı iç hat yolcu trafiği 74 bin 468, dış hat yolcu trafiği 11 bin 257, toplam yolcu trafiği ise 85 bin 725 oldu.


Haziran ayında Konya Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin 548 olduğu belirtilen açıklamada, “Dış hatlar uçak trafiği 115 olmak üzere, toplam uçak trafiği 663’e ulaştı. 2019 yılı Haziran ayında Konya Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 919 ton olarak gerçekleşti. Konya Havalimanı 2019 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 485 bin 788’e, uçak trafiği 3 bin 595’e ulaştı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 4 bin 248 ton oldu” denildi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:41
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