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Biyografi Konya Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüs hastalığına yeni düştü! Peki Halit Oflaz kimdir?
Biyografi

Konya Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüs hastalığına yeni düştü! Peki Halit Oflaz kimdir?

Koronavirüs salgını nedeniyle virüse yenik düşen Konya Çumra Belediye Başkanı Halit Oflazi kaç yaşında olduğu ve kim olduğu merak edilen konular arasında yerini alıyor. Genç yaşta hayatını kaybeden Belediye Başkanı Halit Oflaz, 3 Ağustos tarihinden bu yana müşahede altında kalıyordu. Peki Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz kimdir ve nerelidir? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-08-19 10:57:00 - 2020-08-19 10:59:02
Konya Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüs hastalığına yeni düştü! Peki Halit Oflaz kimdir?

Koronavirüs nedeniyle gördüğü tedaviye cevap veremeyerek hayatını kaybeden Halit Oflaz, 18 Ağustos akşamı vefat etti. 3 Ağustos 2020 tarihinde Koronavirüs'e yakalandığını duyurarak sosyal medya hesabı üzerinden dua isteyen Halit Oflaz, koronavirüs ile mücadelesinde yenik düştü.

Peki Halit Oflaz kimdir?

1974 Çumra doğumlu olan Halit Oflaz, Konya Karatay Lisesi’nden sonra Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü’nde ön lisansını ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 2000 yılında Çumra Yenisu Belde Belediyesi’nde Yazı İşleri Müdürlüğü olarak görevine başlayan Oflaz, 2004 yılında Çumra Belediyesi İşletme Müdürlüğü, 2010-2018 yılları arasında ise Selçuklu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelirden Sorumlu Emlak Şefliği görevlerinde bulunan Oflaz, evli ve dört çocuk babasıdır. Oflaz, 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde AK Parti Konya Çumra Belediye Başkanı olarak görev almıştı.

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