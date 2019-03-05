Konya Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz’dan İHA’ya ziyaret

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İhlas Haber Ajansı (İHA) Konya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Başsavcı Solmaz ziyarette yaptığı açıklamada, Konya’nın bir huzur şehri olduğunu belirterek, "Bütün kurumlar ile birlikte Konya’nın var olan huzur ortamının devam etmesi ve halkın kendini daha rahat hissetmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Şehirler için, insanlar için huzur çok önemli bir unsurdur. Hepimizin, herkesin bunun kıymetini bilmesi lazım" dedi.

İHA Bölge Müdürü Kenan Arvas da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılacak çalışmalarda daima destek olmaya devam edeceklerini söyledi.