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Konya Çocuk Film Festivali on binlerce çocuğu ağırlıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Çocuk Film Festivalinde çocuklarla bir araya geldi.

07 Temmuz 2019 Pazar 13:18
Konya Çocuk Film Festivali on binlerce çocuğu ağırlıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Çocuk Film Festivalinde çocuklarla bir araya geldi.


Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ile bu yıl dördüncüsü düzenlenen Konya Çocuk Film Festivalinde birbirinden eğlenceli etkinlikler çocuklara unutamayacakları anlar yaşatıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte festivalde çocuklarla buluşarak sevinçlerine ortak oldu.


Çocuklarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Altay, dördüncüsü düzenlenen festivalin artık bir gelenek haline geldiğini söyledi. Çocukların festivalde hem eğlendiğini hem de belki de ilk kez sinemaya gitme imkanına kavuştuğunu kaydeden Başkan Altay, “İyi ki varsınız. Bu kadar ilgi gösteriyor olmanız bizim bu programları daha fazla yapmamızı, daha fazla düşünmemizi sağlıyor. Buradan bir çağrıda bulunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz çocuklarımızın yaz aylarını daha güzel geçirmesi için birçok faaliyet düzenliyor. Özellikle merkezde Selçuklu, Karatay ve Meram Belediyelerimiz yaz spor okullarıyla çocuklarımızı sporla tanıştırıyor. Biz de Genç KOMEK ile çocuklarımıza din eğitimi, değerler eğitimi verirken bir taraftan sporla ve sanatla tanıştırıyoruz. Yine Bilgehanelerde çocuklarımıza eğitimler veriyoruz. Bu yıl Konya Bilim Merkezinde çocuklarımızı bilimle tanıştırmak için çeşitli projeler de yürütüyoruz. Sizlerden istirhamımız hem sosyal medya hesaplarımızdan hem internet sitemizden takip ederek kendinize uygun programlara çocuklarınızı mutlaka dahil edin. Yaz ayları onlar için de hem bir eğlence hem de öğrenme imkanı olsun” dedi.


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da festivalin çok önemli olduğunu belirterek, festivali gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesine ve katılım sağlayan bütün çocuklara ve ailelerine teşekkür etti.


M1 Konya Sinemaları ve açık alanında bu akşama kadar devam edecek festivalde; ücretsiz çocuk filmleri, çizgi film karakterleri Emiray, Niloya, Harika Kanatlar, Elif’in Düşler ve Heidi tiyatroları, kukla gösterisi, yarışmalar, bilim gösterileri, kısa film gösterileri ile çocuklar hem öğreniyor hem de eğleniyor. Ayrıca festival alanında maskotlarla oyunlar oynayan ve lunaparkta gönüllerince eğlenen çocuklar, sıcak havada dağıtılan dondurmalar ile serinliyor.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 13:18
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