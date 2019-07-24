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Konya Büyükşehir’den üzüm üreticisine destek

Yeni Büyükşehir Yasası kapsamında çiftçilere desteğini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, son olarak 9 ilçenin 30 mahallesindeki çiftçilere üzüm sıkma makinesi dağıttı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:06
Konya Büyükşehir’den üzüm üreticisine destek

Yeni Büyükşehir Yasası kapsamında çiftçilere desteğini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, son olarak 9 ilçenin 30 mahallesindeki çiftçilere üzüm sıkma makinesi dağıttı.


Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası kapsamında 31 ilçedeki on binlerce çiftçiye katkı sağlamaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da bölgeler arası gelişmişlik farkının giderilmesi ve kırsal alanlarda yaşayanların ekonomik gelirlerinin ve tarımsal üretimin artması için Yeni Büyükşehir Yasası sonrası çiftçiye yönelik desteklerinin devam ettiğini söyledi.


Konya’nın 31 ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yanında olduklarını söyleyen Başkan Altay, “Tarımsal kalkınma, yerel kalkınmanın önemli bir unsurudur. ‘Üretmek Sizden Destek Büyükşehir’den’ sloganıyla gerçekleştirdiğimiz desteklerimizin yanında üzüm üreticilerimize yönelik makine desteğinde de bulunuyoruz. Bu kapsamda 9 ilçe ve 30 mahallemizde saatte 750 kilogram üzüm işleme kapasitesine sahip toplam 30 adet üzüm sıkma makinesinin dağıtımını yaptık. Daha önce de 40 mahallemizde toplamda 70 adet üzüm sıkma makinesi desteklemesi yapmıştık. Böylece çiftçilerimizin pekmez üretiminde işçilik maliyetini düşürmesine katkı sağlıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.


Üzüm sıkma makinelerini teslim alan üreticiler de destekleri için Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.


Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı tarımsal desteklemeleri için başvurular devam ediyor. Üreticiler, yüzde 50 hibe destekli yarı bodur elma, yarı bodur kiraz, asma, vişne, ahududu, böğürtlen, çilek fidesi ve malç naylonu, tıbbi aromatik bitkilerden olan kekik ve adaçayı destekleme başvuruları dilekçelerini 31 Temmuz’a kadar Büyükşehir Belediyesine, ilçe belediyelerine ya da muhtarlıklara teslim edilebilecek.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:06
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