Konya Büyükşehirden Ramazan’a özel hizmet

A. Enes Boyacı

Konya Büyükşehir Belediyesi, YouTube sayfasından Ramazan-ı Şerif süresince mukabele ve Ramazan sohbetlerini Konyalılarla buluşuyor. Yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu Ramazan ayının ilk günlerinde Konya Büyükşehir Belediyesi’nin YouTube kanalından yayınlanan Ramazan ayına özel programlar vatandaşların beğenisini kazanıyor.

Mukabele yayını ilgi görüyor

Ramazan aylarında Kur’an-ı Kerim’i hatmetmek amacıyla camilerde mukabelelere katılan ancak Coronavirüs tedbirleri kapsamında bu imkânı olmayan vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi’nin YouTube hesabından mukabele yayınları gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan mukabele programı Türkçe mealiyle birlikte Ramazan ayı boyunca her gün saat 14.00’te yayınlanıyor.

Yazarlarla Ramazan sohbetleri

Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalında hazırlanan Ramazan ayının ruhuna uygun programlar Konyalılarla buluşurken, yazarlar ve ilahiyatçılar da bereketli Ramazan akşamlarında gerçekleştirecekleri sohbetlerle evlere konuk oluyor. Ramazan ayının ilk gününde İslam tarihi ve tasavvuf alanındaki çalışmalarıyla tanınan Mehmet Fatih Çıtlak, Büyükşehir Belediyesi YouTube hesabından Konyalılar için sohbet gerçekleştirirken; Ramazan boyunca Dursun Ali Erzincanlı, Hayati İnanç ve Bahadır Yenişehirlioğlu da Ramazan sohbetleri gerçekleştirecek.

Yetişkinlere yönelik gerçekleştirilen Ramazan programlarının yanı sıra çocuklar için de birbirinden güzel masallar ve gölge oyunları Büyükşehir Belediyesi Youtube kanalında devam ediyor.

Konya okulu’nda Ramazan sohbetleri

Konya Okulu Okumaları kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik yıl boyunca konusunda uzman eğitmenler tarafından çeşitli konferanslar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Konya Okulu da Ramazan boyunca YouTube sayfası üzerinden Ramazan sohbetleri gerçekleştiriyor.

Ramazan ayının ilk gününde Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezinden Eğitimci Mehmet Ceyhan canlı Ramazan sohbetlerine katılırken; Prof. Dr. Ekrem Demirli de Konyalılarla buluşacak.