Konya Büyükşehir Tarımsal Kalkınmaya katkı sağlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla sulama göleti yatırımlarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Yeni Büyükşehir Yasası kapsamında kırsal bölgelerde tarım ve hayvancılığa destek olmaya devam ediyor. Kırsaldaki göçün önlenerek vatandaşların yaşadığı yerde hayatını sürdürmesine katkı sağlamak amacıyla tarımsal desteklerin yanında 2014 yılından bu yana KOP Bölge Kalkınma İdaresi kaynaklarını da kullanarak toplam 172 sulama projesini hayata geçiren Büyükşehir, yaptığı 182,7 milyon liralık harcamayla 19 bin 620 hektar sahayı sulama imkanına kavuşturdu.

Yükselen Göleti inşaatı devam ediyor

Bu kapsamda yapımına devam edilen Selçuklu ilçesi Yükselen Göleti ve Kapalı Sistem Sulama Projesi de bölgede önemli bir ihtiyacı karşılamış olacak. Gölette toplanacak 188 bin 600 metreküp su ile 61 hektar sahanın sulanması planlanan proje kapsamında, bin 831 metre boru döşeniyor. Gölet ve kapalı sistem 1,5 milyon liraya mal olacak.

2014 yılında yürürlüğe giren 6360 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu sonrası sorumluluk alanının genişlemesiyle birlikte kırsalda öncelikli beklenti olan sulama projesi taleplerine kayıtsız kalmayan Büyükşehir, başta tarımsal alanların sulanması olmak üzere; hayvan içme suyunun temin edilmesi, yeraltısuyu potansiyelinin emniyetli rezervde tutulması, mesire ve rekreasyon alanlarının oluşturulması, ağaçlandırmanın yaygınlaştırılması, ülkenin mevcut depolama kapasitesinin artırılması ile küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması hedefiyle gölet ve kapalı sistem sulama projelerini hayata geçirdi.