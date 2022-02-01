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Okur Postası 'Konya Büyükşehir Belediyesini yürekten tebrik ediyorum'
Okur Postası

'Konya Büyükşehir Belediyesini yürekten tebrik ediyorum'

Gazetemiz okurlarından Mehmet Ali Koç "Konya Büyükşehir Belediyesini yürekten tebrik ediyorum' başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 13:52:00 -
'Konya Büyükşehir Belediyesini yürekten tebrik ediyorum'

Konya Büyükşehir Belediyesi’ni 2022 yılında toplu ulaşıma zam yapmadığı için candan teşekkür ederim. Balıkesir büyükşehir belediye başkanlığı da aynı yolu takip ederek ucuz taşıma sistemine gitmeli ilçeler arası yeterince otobüs koymalıdır.

Minibüsler halkı taşımaya mecbur değildir. Belediye otobüsleri almak büyükşehir belediyelerinin görevidir. Konya Büyükşehir Belediye başkanlığı örnek alınmalıdır.
Bu yasa cumhurbaşkanımızca çıkarılmıştır. Buna sadık kalınmalıdır. 65 yaş üstü Balıkesir ilçelerinde vatandaşlar ücretsiz binememektedir. Buna Çanakkale ilçe AK Partili belde belediyeleri de dahildir. Bu yasaya CHP’li belediyeler uyduğu halde AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin de riayet etmesinde yarar vardır. Saygılarımla arz ederim.

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