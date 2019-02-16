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Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde Ahde Vefa

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şubat ayının son Meclis toplantısında Meclis üyelerine verdikleri hizmetler nedeniyle teşekkür ederek plaket takdim etti.

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:35
Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde Ahde Vefa

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şubat ayının son Meclis toplantısında Meclis üyelerine verdikleri hizmetler nedeniyle teşekkür ederek plaket takdim etti.


Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisi Şubat ayının son toplantısı üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Konya’ya ve bulundukları yerleşim yerlerine katkı sunan Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine plaket takdiminin yapıldığı toplantıda konuşan Başkan Uğur İbrahim Altay, gelecek ay meclisiyle birlikte 5 yıllık dönemin tamamlanacağını belirterek, “Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi olarak başladığımız dönemi, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sonlandırmak nasip oldu. Hep birlikte Konyamız için çok güzel kararlar aldık. Gittiğimiz tüm ilçelerde Büyükşehir Belediyemizin ne kadar önemli işler yapıldığına şahit olduk. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu döneme Tahir Akyürek Başkanımızla birlikte başlamıştık. Kendisi şu anda milletvekili sıfatıyla şehrimize ve ülkemize hizmet ediyor. 15 yıl boyunca şehrimize kazandırdığı projelerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Meclis toplantısının sonunda verdikleri hizmetlerden dolayı Meclis üyelerine plaket takdim etti.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:35
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