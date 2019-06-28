0553 313 94 23

Konya Bilim Merkezi, uluslararası bilim merkezlerine danışmanlık yapıyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandırdığı Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk Bilim Merkezi olan Konya Bilim Merkezi, Türkiye’de bu alanda uluslararası bir bilim merkezine danışmanlık yapan ilk Bilim Merkezi oldu.

28 Haziran 2019 Cuma 17:02
Konya Bilim Merkezi, uluslararası bilim merkezlerine danışmanlık yapıyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandırdığı Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk Bilim Merkezi olan Konya Bilim Merkezi, Türkiye’de bu alanda uluslararası bir bilim merkezine danışmanlık yapan ilk Bilim Merkezi oldu.


Türkiye’nin yüksek standartlı ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, Tunus Monastir Bilim Merkezinde görevli ekibe dört gün süren eğitim programı düzenledi. Kuzey Afrika ve Orta Doğu Bilim Merkezileri Birliği (NAMES) Yönetim Kurulu Üyesi olan Konya Bilim Merkezi, uluslararası iş birlikleriyle adından söz ettiriyor. Yaz aylarında eğitmen eğitim programlarına devam eden Konya Bilim Merkezi, bu doğrultuda Tunus Monastir Bilim Merkezinde görev yapan yönetici ve eğitmen grubunu misafir etti. 4 gün süren eğitimler kapsamında Tunuslu heyete; yönetim, okul dışı öğrenme, bilim kültürünün yaygınlaştırılması, STEM, tasarım, astronomi, uzay bilimleri, robotik kodlama ve teknoloji konularında bilgilendirme yapıldı.


Programdan memnun kaldıklarını belirten Monastir Bilim Merkezi Genel Müdürü Salah Nasır, Konya Bilim Merkezinde çocukların yanı sıra yetişkinlerin de çok şey öğrendiğini söyleyerek, “Bu bizim için örneklik teşkil ediyor. Biz bunu Tunus’ta da başarmaya çalışacağız. Konya Bilim merkezi Tunus’taki bilim merkezimizi kıyasladığımız zaman çok büyük. İki kurum da aynı hedefler doğrultusunda çalışıyor. Bilimin daha popüler ve daha gündelik hayatın içerisinde olması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


Tunus Monastir Bilim Merkezinden gelen heyete danışmanlık yapan Konya Bilim Merkezi, Türkiye’de bu alanda uluslararası bir bilim merkezine danışmanlık yapan ilk Bilim Merkezi oldu. Konya Bilim Merkezi daha önce Kayseri ve Elazığ Bilim Merkezlerine de danışmanlık yapmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 17:02
  1. bilim
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeşilyurt’a bölgenin en modern atık getirme merkezi yapılıyor
    1. Yeşilyurt’a bölgenin en modern atık..
    2. Üstün yetenekli çocuklar üniversite..
    3. Millet Bahçesinde inceleme
    4. Mülteciler etkinlikte buluştu
    5. Malatyalı sporculardan büyük başarı
    6. Başkan Dutlulu, Gökçeahmet Mahallesi..
    7. Çayırova’da ilaçlama çalışmaları devam..
    8. İzmit Belediyesi halk ekmek için..
    9. Azerbaycan ve Ermenistan arasında..
    10. Emeklilere seyyanen zam yapılacak mı..
    11. BAE’nin Yemen’deki güçlerini azalttığı..
    12. CHP, Eren Erdem için komisyon kurdu
    13. Aytaç Durak’ın aracına saldırı
    14. Datça’da 30 kadına hijyen eğitimi..
    15. Kapalıçarşı'da altın
    16. 115 kök Hint keneviri ele geçirildi
    17. AFAD ekiplerinin aradığı kadın..
    18. Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate..
    19. Prof. Dr. Acemoğlu: “Türkiye’nin..
    20. Otomobil çarpan çocuk yaralandı
    21. Şahin’den Arabanlılara müjde
    22. Suç makinesi cezaevi firarisi hırsız..
    23. Hazine, Temmuz-Eylül ayı iç borçlanma..
    24. Kamyonetin çarptığı bisikletli çocuk..
    25. Filipinler'de askeri kampa saldırı: 5..
    26. CHP Karşıyaka’da istifa depremi
    27. Dayakçı muhtardan "komplo" savunması
    28. Askeri casusluk kumpasında TSK ayağı..
    29. Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi’den iyi haber
    30. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye..
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı