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Konya-Antalya kara yolunda kar yağışı

Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 60 santimetreye yaklaştı

05 Ocak 2019 Cumartesi 19:53
Konya-Antalya kara yolunda kar yağışı

KONYA (AA) - Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunda kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için aralıksız çalışma yürütüyor. Ekipler, yolda tuzlama çalışması yapıyor.

Seydişehir-Antalya kara yolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

Bölge trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 19:53
  1. Alacabel
  2. Antalya
  3. kar yağışı
  4. Konya
  5. Seydişehir

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