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Konut Projeleri Konutta yeni dönem resmen başladı
Konut Projeleri

Konutta yeni dönem resmen başladı

Değerli konutta vergi uygulaması devreye girdi. Aynı zamanda imar planlarında yer alan serbest olarak belirlenmiş yükseklikler 1 Temmuz'a kadar değiştirilecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 09:58:00 -
Konutta yeni dönem resmen başladı

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren imar planları ve konutta yeni dönem başladı. Değerli konutta vergi uygulaması devreye girerken, imar planlarında yer alan serbest olarak belirlenmiş yükseklikler 1 Temmuz'a kadar değiştirilecek.

İmar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek. İlgili idare tarafından gerekli düzenleme yapılmadığı takdirde ise değişiklik yapılmadan yapı ruhsatı düzenlenemeyecek.

Yeni düzenlemeyle imar planlarında eskiden çokça görülen "h (yükseklik) serbest" ibaresi artık kullanılamayacak. Böylece Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla dile getirdiği dikey yapılaşma yerine yatay yapılaşma teşvik edilmiş olacak.

Kaynak: Sabah

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